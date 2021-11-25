Главой Интерпола стал генерал-майор Ахмед Насер аль-Раиси из ОАЭ. Ранее его обвиняли в пытках

Новым президентом Интерпола стал генерал-майор Ахмед Насер аль-Раиси, занимавший пост генерального инспектора министерства внутренних дел ОАЭ. Об этом сообщил твиттер-аккаунт организации.

Аль-Раиси был избран по итогам трех раундов голосования. В финале за его кандидатуру проголосовали 68,9% представителей стран — членов Интерпола. Генерал-майор заменит на посту офицера полиции Ким Чон Яна из Южной Кореи.

Аль-Раиси заявил, что в качестве президента Интерпола намерен создать «более прозрачную, разнообразную и решительную организацию, которая будет работать над обеспечением безопасности для всех».

«Я с нетерпением жду вступления в свою новую роль и служения глобальным полицейским силам с обновленным рвением», — добавил генерал-майор. Он отметил, что представит новый взгляд на то, как может работать Интерпол.

«В течение последних нескольких месяцев я путешествовал по миру и слушал. Благодаря беседам с официальными лицами я углубил свое понимание полицейской службы и вопросов безопасности, которые стоят перед нашими братьями и сестрами в разных уголках земли», — пояснил аль-Раиси.

Ранее во Франции, Турции, Швеции, Норвегии и Великобритании аль-Раиси предъявляли обвинения в пытках заключенных и других нарушениях прав человека. В связи с этим против его кандидатуры выступали европейские депутаты.