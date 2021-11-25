Фото дня: затопленная 30 лет назад деревня в Испании вновь оказалась на суше

На дне искусственного озера остались дома, заборы, дороги и машины — теперь можно увидеть, что с ними сделали долгие годы под водой. Многие стены зданий превратились в руины, но некоторые конструкции остаются в удивительно хорошем состоянии даже сейчас.

В Испании из‑за резкого падения уровня воды в водохранилище Линдозо на суше оказалась деревня Асередо, которая была затоплена еще в 1992 году. Об этом пишет Daily Mail.

Как отмечает Би-би-си, деревня Асередо оказалась под угрозой затопления в 1968 году. Испания и Португалия договорились о строительстве плотины Линдозо на общей реке Лима. Для этого необходимо было переселить людей и затопить населенные пункты по ее берегам.

Поначалу большинство жителей отказывались покидать свои дома, протестовали и устраивали голодовки. Но в итоге 51% жителей согласились взять деньги и уехать — меньшинству ничего не оставалось, кроме как тоже согласиться.

Асередо ушла под воду в 1992 году, когда гидроэлектростанция на португальской части реки Лима закрыла свои шлюзы. В результате Лима, которая берет свое начало в Испании, затопила дома на своих берегах.