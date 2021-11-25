Новая анимационная картина расскажет о новом шоу, которое организует коала Бастер Мун и его музыкальная команда. Чтобы привлечь зрителей, артисты решают попытаться привлечь к проекту рок-легенду Клэя Кэллоуэя.

В сети появился трейлер мультфильма «Зверопой 2», снятого режиссером Гартом Дженнингсом, известный по лентам «Автостопом по галактике», «Сын Рэмбо» и «Зверопой». Продолжение последнего выйдет в прокат 22 декабря.

Первая часть «Зверопоя» вышла в 2016 году. Мультфильм рассказал об участниках музыкального конкурса — разнообразных зверях, любящих петь. Картину выступили студии Illumination Entertainment и Universal Pictures.

Героев истории озвучивают Мэттью Макконахи, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон, Ник Кролл, Тэрон Эджертон, Бобби Каннавале, Летиция Райт, Эрик Андре, Челси Перетти, Фаррелл Уильянс, Боно и Холзи.

Премьера «Зверопоя 2» была намечена на 25 декабря 2020 года, однако из‑за пандемии выход фильма перенесли на лето 2021 года. А затем релиз подвинули еще раз — в этот раз на зиму 2021 года.