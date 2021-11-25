перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
МВД проверит Netflix на пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних 2:50
В сети появился трейлер мультфильма «Зверопой 2» 2:06
Государственный балет Берлина исключил «Щелкунчика» из репертуара из‑за блэкфейса 1:20
Премьер-министр Швеции подала в отставку через несколько часов после избрания 0:16
МГУ отстранил от работы со студентами сотрудников, отказавшихся от вакцинации Вчера в 23:36
Джаред Лето сказал, что его группа Thirty Seconds to Mars написала 200 новых песен Вчера в 23:10
Сергея Фургала обвинили в семи эпизодах мошенничества Вчера в 22:42
Китай создаст перечень знаменитостей, которые не соблюдают моральный кодекс Вчера в 22:32
Дело об убийстве Габби Петито пытаются раскрыть всем интернетом. Что об этом известно? Вчера в 22:13
В TikTok появился аккаунт газеты «Дейли Бьюгл» из «Человека-паука» Вчера в 21:56
«Читай-город» и «Такие дела» запустили проект помощи «Добро между строк» Вчера в 21:02
«Спутник М» для детей, «Blinding Lights» — песня всех времен и другие новости дня
Вчера в 20:59 дайджест
Ученые: спустя полгода антитела к COVID-19 остались лишь у 31% привитых «Спутником V» добровольцев Вчера в 20:48
Министерство торговли США внесло МФТИ в санкционный список Вчера в 20:07
«Сноб» объявил шорт-лист премии «Сделано в России». Победители станут известны 29 ноября Вчера в 19:10
Глава СК возбудил уголовное дело о посредничестве во взяточничестве против судьи Арбитражного суда Вчера в 19:05
Instagram ограничил подписку на Марию Шукшину. Она выступает против вакцинации от коронавируса Вчера в 19:02
Словарь Collins English Dictionary назвал словом года аббревиатуру NFT Вчера в 18:06
aaronstaes/Unsplash
СМИ: Apple переведет смартфоны на модемы собственной разработки в 2023 году Вчера в 17:55
Бортпроводникам разрешили применять спецсредства против авиадебоширов Вчера в 17:52
Отключить рекламу

Государственный балет Берлина исключил «Щелкунчика» из репертуара из‑за блэкфейса

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:20

Из репертуара Государственного балета Берлина временно исчез балет «Щелкунчик». Его сняли с показа из‑за блэкфейса и культурных стереотипов. Об этом сообщило издание B.Z. со ссылкой на исполняющую обязанности худрука группы Кристину Теобальд.

Балет перестали показывать в театре из‑за жалоб зрителей. Тех возмутил черный грим детей в одной из сцен второго акта, его приняли за блэкфейс. Правда от этого эпизода в спектакле избавились уже некоторое время назад, так как жалобы начали поступать еще в 2015 году.

Однако в «Щелкунчике» постановки Василия Медведева и Юрия Бурлака обнаружили еще проблемные моменты. По мнению Теобальд, такими оказались китайский и арабский танцы — в последнем солистка также выступает с темным макияжем.

«Это тоже вещи, которые сегодня уже нельзя ставить без обсуждения. Я убеждена, что нам нужно заново контекстуализировать этого „Щелкунчика“», — заявила Теобальд.

Фрагменты балета планируется пересмотреть и изменить, после чего «Щелкунчик» вновь вернется на сцену театра. Когда это произойдет, Теобальд не уточнила. В декабре вместо «Щелкунчика» Государственный балет Берлина покажет «Дон Кихота».

Василий Медведев и Юрий Бурлак поставили балет «Щелкунчик» для Государственного балета Берлина в 2013 году. Этот спектакль стал реконструкцией постановки Мариуса Петипа 1982 года: в нем как раз и присутствовали женщины из гарема и другие образы, возмущающие современную постколониальную публику.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
драма
Последняя дуэль
Мэтт Деймон вызывает Адама Драйвера на поединок
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова

Другие материалы по темам

Люди
Василий Медведев
Юрий Бурлака
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить