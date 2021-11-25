Государственный балет Берлина исключил «Щелкунчика» из репертуара из‑за блэкфейса

Из репертуара Государственного балета Берлина временно исчез балет «Щелкунчик». Его сняли с показа из‑за блэкфейса и культурных стереотипов. Об этом сообщило издание B.Z. со ссылкой на исполняющую обязанности худрука группы Кристину Теобальд.

Балет перестали показывать в театре из‑за жалоб зрителей. Тех возмутил черный грим детей в одной из сцен второго акта, его приняли за блэкфейс. Правда от этого эпизода в спектакле избавились уже некоторое время назад, так как жалобы начали поступать еще в 2015 году.

Однако в «Щелкунчике» постановки Василия Медведева и Юрия Бурлака обнаружили еще проблемные моменты. По мнению Теобальд, такими оказались китайский и арабский танцы — в последнем солистка также выступает с темным макияжем.

«Это тоже вещи, которые сегодня уже нельзя ставить без обсуждения. Я убеждена, что нам нужно заново контекстуализировать этого „Щелкунчика“», — заявила Теобальд.

Фрагменты балета планируется пересмотреть и изменить, после чего «Щелкунчик» вновь вернется на сцену театра. Когда это произойдет, Теобальд не уточнила. В декабре вместо «Щелкунчика» Государственный балет Берлина покажет «Дон Кихота».

Василий Медведев и Юрий Бурлак поставили балет «Щелкунчик» для Государственного балета Берлина в 2013 году. Этот спектакль стал реконструкцией постановки Мариуса Петипа 1982 года: в нем как раз и присутствовали женщины из гарема и другие образы, возмущающие современную постколониальную публику.