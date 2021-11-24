«Сноб» объявил шорт-лист премии «Сделано в России». Победители станут известны 29 ноября

Проект «Сноб» объявил шорт-лист юбилейной, десятой премии «Сделано в России». Победителей в 11 номинациях объявят 29 ноября на церемонии в Театре им. Ермоловой. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

В 2021 году премию впервые вручат в номинации «Путешествия» или «По России с любовью». В нее попали проекты, продвигающие и развивающие туризм. Эта категория появились под воздействием пандемии при поддержке Ростуризма.

На награды претендуют чартерная программа в Бурятию из Москвы и Екатеринбурга, отель «Гельвеция» в Петербурге, поезд «Жемчужина Кавказа», тревел-гид по винодельням «Винные дороги Боспорского царства» и программа «Tui Россия» «Привет, Сахалин».

В научной категории премию могут получить педиатр и просветитель Федор Катасонов, автор лекций о космосе Сергей Попов, популяризатор космоса Виталий Егоров, социальный антрополог Александра Архипова и популизаторы антропологии Александр и Георгий Соколовы.

Номинантами в разделе «Кино и сериалы» стали «Топи», «Хрустальный», «Happy End», «Медиатор», «Выжившие» и «Майор Гром», в разделе «Бизнес» — энергетические компании «Хевел», «Фортум» и Vestas, производитель растительного мяса «Эфко», «Норникель» и «Волга».

За гастрономическую премию поборются винодельня «Гай-Кодзор», петербуржский бар Kuznya Cruise, проект «Волжские сезоны» в Самаре, рестораны «Л.Е.С.» и Russian Wine Bar & Shop, «Гастрокэмп» в Калуге и винный парк Mriya Resort & Spa.

В категории «Литература» жюри выделило «Смерти.net» Татьяны Замировской, «Человека из красного дерева» Андрея Рубанова, «Пост. Спастись и сохранить» Дмитрия Глуховского, «Рану» Оксаны Васякиной, «Коку» Михаил Гиголашвили и видеокнигу «Одиночество-13. Метаферонты» Арсена Ревазова.

Среди медиапроектов были отмечены «Моральный камертон» Павла Лобкова, «Маркони сегодня», «Ненавижу тебя», «Шэр», а также подкасты «Пассажиры Йомей Мару» Русской службы Би-би-си и «Дочь разбойника».

Номинации получили театральные постановки «Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция», «Я нанял убийцу», «Сын», «Финист — Ясный сокол» и «Братья Карамазовы», а также музыкальные проекты «Залпом», «Тима ищет свет», «Диктофон», «Сохрани мою речь навсегда», Awaz и Sirotkin.

Награду за лучший социальный проект могут получить центр «Радуга», инклюзивная программа Coca-Cola и фонда «Обнаженные сердца», сеть «Ты не одна», проект «Простыми словами», фонд «Второе дыхание», хоспис «Дом с маяком» и инициатива «Насилию.нет»*.

*Организация «Насилию.нет» признана Минюстом РФ некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента.