перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Сноб» объявил шорт-лист премии «Сделано в России». Победители станут известны 29 ноября 19:10
Глава СК возбудил уголовное дело о посредничестве во взяточничестве против судьи Арбитражного суда 19:05
Instagram ограничил подписку на Марию Шукшину. Она выступает против вакцинации от коронавируса 19:02
Словарь Collins English Dictionary назвал словом года аббревиатуру NFT 18:06
aaronstaes/Unsplash
СМИ: Apple переведет смартфоны на модемы собственной разработки в 2023 году 17:55
Бортпроводникам разрешили применять спецсредства против авиадебоширов 17:52
В Ленобласти ввели обязательную вакцинацию для пожилых и студентов 17:47
В России зарегистрировали вакцину против COVID-19 для детей. Она называется «Спутник М» Обновлено в 17:13
Путин предложил дополнить «Пушкинскую карту» возможностью покупки билетов на сеансы российского кино 17:12
SpaceX и NASA запустили ракету Falcon 9 с зондом для защиты планеты от астероидов 17:10
Bonobo/YouTube
Bonobo поделился головокружительным (в прямом и переносном смысле) клипом 16:41
Госдума приняла закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей 16:39
СМИ: следующим канцлером Германии станет Олаф Шольц 16:26
Billboard признал хит «Blinding Lights» The Weeknd лучшей песней всех времен 16:11
Из петербургского метро может исчезнуть вся реклама 15:44
fluidforms/Flickr
ТАСС: Дума планирует рассмотреть законопроект о QR-кодах в общественных местах в декабре Обновлено в 15:25
Михаил Ефремов победил во всероссийском конкурсе видеороликов среди осужденных 15:09
Jay-Z стал артистом с наибольшим количеством номинаций на «Грэмми» в истории 15:06
Tianya1223/Pixabay
В «Яндекс.Еде» появились готовые блюда и продукты из IKEA 14:50
Нейросеть помогла NASA найти 301 экзопланету 14:49
Отключить рекламу

«Сноб» объявил шорт-лист премии «Сделано в России». Победители станут известны 29 ноября

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:10

Проект «Сноб» объявил шорт-лист юбилейной, десятой премии «Сделано в России». Победителей в 11 номинациях объявят 29 ноября на церемонии в Театре им. Ермоловой. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

В 2021 году премию впервые вручат в номинации «Путешествия» или «По России с любовью». В нее попали проекты, продвигающие и развивающие туризм. Эта категория появились под воздействием пандемии при поддержке Ростуризма.

На награды претендуют чартерная программа в Бурятию из Москвы и Екатеринбурга, отель «Гельвеция» в Петербурге, поезд «Жемчужина Кавказа», тревел-гид по винодельням «Винные дороги Боспорского царства» и программа «Tui Россия» «Привет, Сахалин».

В научной категории премию могут получить педиатр и просветитель Федор Катасонов, автор лекций о космосе Сергей Попов, популяризатор космоса Виталий Егоров, социальный антрополог Александра Архипова и популизаторы антропологии Александр и Георгий Соколовы.

Номинантами в разделе «Кино и сериалы» стали «Топи», «Хрустальный», «Happy End», «Медиатор», «Выжившие» и «Майор Гром», в разделе «Бизнес» — энергетические компании «Хевел», «Фортум» и Vestas, производитель растительного мяса «Эфко», «Норникель» и «Волга».

За гастрономическую премию поборются винодельня «Гай-Кодзор», петербуржский бар Kuznya Cruise, проект «Волжские сезоны» в Самаре, рестораны «Л.Е.С.» и Russian Wine Bar & Shop, «Гастрокэмп» в Калуге и винный парк Mriya Resort & Spa.

В категории «Литература» жюри выделило «Смерти.net» Татьяны Замировской, «Человека из красного дерева» Андрея Рубанова, «Пост. Спастись и сохранить» Дмитрия Глуховского, «Рану» Оксаны Васякиной, «Коку» Михаил Гиголашвили и видеокнигу «Одиночество-13. Метаферонты» Арсена Ревазова.

Среди медиапроектов были отмечены «Моральный камертон» Павла Лобкова, «Маркони сегодня», «Ненавижу тебя», «Шэр», а также подкасты «Пассажиры Йомей Мару» Русской службы Би-би-си и «Дочь разбойника».

Номинации получили театральные постановки «Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция», «Я нанял убийцу», «Сын», «Финист — Ясный сокол» и «Братья Карамазовы», а также музыкальные проекты «Залпом», «Тима ищет свет», «Диктофон», «Сохрани мою речь навсегда», Awaz и Sirotkin.

Награду за лучший социальный проект могут получить центр «Радуга», инклюзивная программа Coca-Cola и фонда «Обнаженные сердца», сеть «Ты не одна», проект «Простыми словами», фонд «Второе дыхание», хоспис «Дом с маяком» и инициатива «Насилию.нет»*.

*Организация «Насилию.нет» признана Минюстом РФ некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
драма
Последняя дуэль
Мэтт Деймон вызывает Адама Драйвера на поединок
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Ростуризм
Эфко
Норникель
Русская служба BBC
Coca-Cola
Минюст РФ
Люди
Сергей Попов
Виталий Егоров
Александра Архипова
Александр Соколов
Андрей Рубанов
Дмитрий Глуховский
Михаил Гиголашвили
Арсен Ревазов
Павел Лобков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить