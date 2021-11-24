Дело об убийстве Габби Петито пытаются раскрыть всем интернетом. Что об этом известно?

24 ноября, судмедэксперты установили причину смерти жениха убитой американки Габби Петито, за поиском которой следил весь интернет, а некоторым пользователям даже удавалось найти улики. Мужчина застрелился, но это не смогло приблизить к раскрытию настолько запутанное дело. Мы собрали все, что известно об этом на сегодняшний день.

Кто такая Габби Петито? Габби Петито родилась и выросла в Блу-Пойнте, штат Нью-Йорк в большой семье с шестью братьями и сестрами. Девушка вела свой блог и мечтала о путешествиях в автодоме. Со своим будущим женихом Брайаном Лондри она познакомилась еще в детстве. Перед тем, как отправиться в путешествие Петито подрабатывала в баре, чтобы накопить денег.

Что произошло? 2 июля 2021 года Петито и Лондри отправились в путешествие по США в фургоне Ford Transit. Об их перемещениях девушка рассказывала в своем инстаграм-аккаунте. Поездка должна была продлиться четыре месяца, однако в конце августа девушка исчезла. Маршрут пары и показания свидетелей Июль 5 июля карьер Монумент Рокс.

8 июля пара побывала в Колорадо-Спрингс, 10 — в Национальном парк Грейт-Сэнд-Дюнс, 16 — в Национальном парке Сион.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gabby (@gabspetito) «Последние две ночи в кемпинге в Сионе были такими прохладными, в прямом смысле этого слова. Мы поднимались сюда при температуре около 100° (37 градусов по Цельсию), и было так приятно вернуться в наш кемпинг, посмотреть, как небо заполняется темными облаками, и увидеть грозу под приятным прохладным дождем».

20 июля Петито и Лондри посетили Национальный парк Сидар Брейкс, а 21 июля — Национальный парк Брайс-Каньон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gabby (@gabspetito) «Каждую ночь, когда мы разбивали лагерь в национальном парке, шел дождь. Дождь звучит как негативная вещь в походе, но после возвращения из напряженного длительного похода под солнцем без тени, приятно лежать, слушая, как холодный дождь бьет по палатке, и бороться с Лондри за одеяло».

26 июля они приехали в Мистик Хот Спрингс, а 28 июля — в Национальный парк Каньонлендс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gabby (@gabspetito) «Лондри ходит босиком везде, куда бы мы ни пошли! Если бы это зависело от него, у него не было бы никакой обуви! Но мне просто смешно, как много людей комментируют тот факт, что он босиком. <…> Он каждый день вдохновляет меня на более естественный образ жизни».

Август. 12 августа Петито и Лондри побывали у природной арки расположенной в национальном парке Аркс.

В этот день пару остановили сотрудники полиции для проверки их состояния по сообщению от свидетеля их ссоры у продуктового магазина. Он рассказал, что видел, как мужчина несколько ударил женщину, а она поцарапала ему лицо. Полицейскому Лондри рассказал, что они влюблены друг в друга и не будут выдвигать обвинения, а Петито добавила, что всему виной стало эмоциональное напряжение между ними, которое набралось за время поездки. Полиция пришла к выводу, что это был «кризис психического здоровья», а не «домашние насилие», и отпустили их. «Ни разу во время хода моего расследования Габриэль не переставала плакать, тяжело дышать или составлять предложения без необходимости вытирать слезы, вытирать нос или растирать колени руками… Мужчина пытался создать дистанцию, говоря Габби, что ей нужно прогуляться, чтобы успокоиться… Она не хотела отходить от него и начала давать пощечины. Он схватил ее за лицо и толкнул назад, когда она прижалась к нему и фургону», — написали в отчете полицейские.

19 августа молодые люди загрузили на ютьюб-канал видео их совместной поездки.

Согласно данным паблика Find Gabby («Найти Габби») в фейсбуке, 24 августа Петито и Лондри выехали из отеля в Солт-Лейк-Сити, а 25 августа девушка последний раз позвонила родителям и рассказала, что была в национальном парке Гранд-Титон.

27 августа свидетель заявил, что видел Петито и Лондри в ресторане в Джексон-Хоул, штат Вайоминг. По его словам, мужчина выглядел агрессивно и сильно спорил с менеджером, официанткой и хозяйкой заведения из‑за денег. Свидетельница рассказала, что видела, как Петито вернулась в ресторан со слезами на глазах, чтобы извиниться за поведение жениха. В этот же день с телефона девушки было отправлено сообщение ее матери: «Не могла бы ты помочь Стэну [дедушке девушки], я постоянно получаю уведомления о голосовых сообщениях и пропущенных звонках». Женщина засомневалась, что это сообщение писала ее дочь, потому что она никогда не называла дедушку по имени. Последнее сообщение от Петито пришло 30 августа со словами, что в Йосемити нет связи. Расследование 1 сентября Лондри вернулся без девушки в дом своих родителей во Флориду на фургоне, в котором пара путешествовала. 11 сентября родители Петито подали заявление о пропаже человека. 14 сентября семья Лондри опубликовала заявление, в котором сказала, что они будут хранить молчание по совету адвоката. 17 сентября родители молодого человека объявили его в розыск, так как сыш ушел из дома 13 сентября и больше го никто не видел. «Вся семья Габби хочет, чтобы мир знал, что Брайан не пропал, он прячется. Габби пропала», — пояснил адвокат семьи Петито в своем заявлении. 19 сентября полиция обнаружила останки Петито, в районе кемпинга в Национальном лесу Бриджер-Титон. Ее тело находилось там в течение трех-четырех недель. По данным судмедэкспертизы, девушка скончалась от удушения. 20 октября полиция обнаружила в Карлтонском заповеднике останки Лондри. Рядом с ним нашли рюкзак и записную книжку.

Как соцсети искали Габби Титон Соцсети сыграли большую роль в поиске Титон. Так, 19 сентября пользователь выложил видео в ютьюб, в которое случайно попал фургон пары. «Сегодня вечером мы редактировали наше видео и просматривали кадры, снятые 27 августа 2021 года около 18.00 до 18.30 вечера в кемпинге на озере Спред-Крик. Мы проехали мимо белого фургона с номерами Флориды. Мы заметили это, потому что мы родом из Флориды и хотели остановиться и поздороваться. Когда мы проезжали мимо фургона, все огни были выключены, и не было похоже, что там кто‑то был. В итоге мы уехали, потому что не смогли найти место для кемпа», — сказано в описании под видео. Позже тело Титон нашли в 300 метрах от места, где был снят фургон.

Общественное расследование на этом не закончилось. В интернете стали появляться теории с предполагаемыми доказательствами о том, что случилось с Титон и Лондри. Самым главным местом освещения информации стал TikTok. Видео с хештегом #gabbypetito набирают по несколько десятков миллионов лайков.

В сентябре пользователь Reddit также публиковал фотографию со своими друзьями, где на заднем плане лежит девушка, похожая на Петито. После этого пользователи пытались отыскать других туристов, которые могли бы запечатлеть девушку.

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