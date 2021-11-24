В «Яндекс.Еде» появились готовые блюда и продукты из IKEA

Готовые блюда из ресторанов IKEA и товары из «Шведских продуктов» теперь можно заказать в «Яндекс.Еде». Заказы из ресторана будут доставляться в радиусе 1 километра, а из магазина — 10 километров. Об этом «Афише Daily» рассказали в компании и сервисе.
Заказать из «Еды» уже можно около 160 готовых блюд из ресторанов, бистро и кафе торговой сети. К примеру, куриные оладьи, творожные сырники или фрикадельки со сливочным соусом и брусничным джемом. Из «Шведского магазина» привезут около 110 продуктов, включая фирменные фрикадельки и экодельки, а также другие продукты из мяса, выпечку, десерты, джемы, соусы и многое другое.
«Наши исследования показывают, что многие наши покупатели неравнодушны к шведским продуктам и шведской кухне, а некоторые из них порой заглядывают в IKEA только за этим. Именно поэтому мы активно развиваем омниканальную среду IKEA, чтобы создать для наших покупателей максимально комфортные условия даже во время пандемии», — рассказала руководитель отдела питания IKEA в России Елена Шашлова.
Оформить доставку с помощью «Еды» могут жители Москвы, Петербурга, Краснодара, Казани и Ростова-на-Дону через сайт или приложение. Стоимость доставки зависит от суммы заказа и расстояния от магазина до получателя.