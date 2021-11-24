В «Яндекс.Еде» появились готовые блюда и продукты из IKEA

Готовые блюда из ресторанов IKEA и товары из «Шведских продуктов» теперь можно заказать в «Яндекс.Еде». Заказы из ресторана будут доставляться в радиусе 1 километра, а из магазина — 10 километров. Об этом «Афише Daily» рассказали в компании и сервисе.

Заказать из «Еды» уже можно около 160 готовых блюд из ресторанов, бистро и кафе торговой сети. К примеру, куриные оладьи, творожные сырники или фрикадельки со сливочным соусом и брусничным джемом. Из «Шведского магазина» привезут около 110 продуктов, включая фирменные фрикадельки и экодельки, а также другие продукты из мяса, выпечку, десерты, джемы, соусы и многое другое.