Хелена Бонем Картер сыграет главную роль в проекте, посвященном британской телеактрисе Ноэль Гордон

Британская актриса Хелена Бонем Картер, известная по фильмам «Бойцовский клуб», «Крупная рыба», сериалу «Корона» и франшизе «Гарри Поттер», сыграет главную роль в проекте «Нолли». Он будет посвящен биографии телезвезды Ноэль Гордон.

Гордон была центральной актрисой сериала «Перекресток» («Crossroads»), который выходил в Великобритании с 1964 по 1988 год. Артистка играла в шоу владельцу мотеля по имени Мэг Ричардсон на протяжении более 15 лет, а потом была внезапно уволена на пике своей славы.

Кино о Ноэль Гордон разработает продюсер Расселл Ти Дейвис, создатель сериала «Это грех». Он выпустит проект специально для телеканала ITV — на нем же некогда выходил и «Перекресток». Над драмой будет работать также Никола Шиндлер («Близкие друзья»).

Режиссером «Нолли» станет Питер Хоар («Последнее королевство», «Любовницы»). Глава отдела драмы ITV Полли Хилл назвала проект «смелым исследованием того, как истеблишмент обращается с женщинами, которые отказываются играть по правилам».

«Сценарий Расселла великолепен и является прекрасной данью уважения Ноэль Гордон, а также любви нации к мыльным операм и почтению невероятных женщин, которые их создают», — отметила Шиндлер.