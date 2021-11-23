Дуэйн Джонсон объявил дату выхода второго сезона сериала «Молодой Скала»

Актер Дуэйн Джонсон назвал дату выхода второго сезона автобиографического сериала «Молодой Скала». Продолжение шоу выйдет в эфир NBC 15 марта 2022 года.

«Вы и ваши семьи сделали „Молодого Скалу“ самой большой комедией NBC за последние годы, и я не могу дождаться, когда вы увидите наш второй сезон», — написал актер под постом в инстаграме.