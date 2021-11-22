ФАС оштрафовала Tele2 на 825,5 тыс. рублей за злоупотребление доминирующим положением

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала оператора сотовой связи Tele2 на 825,5 тыс. рублей из‑за злоупотребления доминирующим положением на рынке. Об этом сообщил сайт регулятора.

ФАС возбудила административное дело. По мнению службы, компания нарушила закон о защите конкуренции и необоснованно повысила стоимость своих услуг в январе 2021 года. Более чем 12 млн абонентов обязали платить больше в среднем на 13%.

Tele2 утверждала, что к подорожанию услуг привел рост затрат и увеличение трафика во время пандемии. Однако ФАС установила, что реальных причин на повышение цен у оператора не было. Теперь Tele2 обязана вернуть прежние тарифы.

Мобильный оператор рассказывал ранее, что изменения коснулись старых, архивных тарифов. По словам Tele2, большинство абонентов «спокойно относятся к пересмотру». Теперь же компания выбирает форму правовой защиты, но намерена «всегда исходить из интересов клиентов».