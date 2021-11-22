В приложении MTC Live появился AR-спектакль о стрит-арте в Москве

В приложении МТС Live появился бесплатный цифровой спектакль в дополненной реальности, посвященный московскому уличному искусству. Он получил название «Urban.Moskva». Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании.

Команда проекта оцифровала и воссоздала в дополненной реальности работы пяти художников стрит-арта — это Кирилл Кто, 0331c, Миша Most, Nespoon и Zuk Club. Интерактивные объекты будут появляться на экране смартфона по мере развития сюжета.

Несмотря на привязку к столице, спектакль можно смотреть из любой точки мира, говорят в компании. Рекомендуется выбрать открытое пространство — например, сквер, парк или закрытое помещение, в котором много места для передвижения.

За музыку и саунд-дизайн в приложении отвечают электронный музыкант NVG и рэпер Лигалайз. В озвучке спектакля приняли участие театральная актриса Александра Черкасова-Служитель, представители хип-хоп-сцены Miss Baas, RE-pac и другие. Драматургом спектакля выступил Михаил Дегтярев.