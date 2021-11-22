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На телеканале «Пятница!» выйдет российская адаптация музыкального шоу «Альтер эго»

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:54

На телеканале «Пятница!» выйдет российская версия музыкального шоу «Альтер эго», которое в сентябре запустила американская телекомпания Fox. Об этом «Афише Daily» рассказали представители «Пятницы!».

Отечественная адаптация появится на экранах в 2022 году. В ней, как и в оригинале, вместо реальных вокалистов на сцену выйдут их цифровые аватары. Они будут двигаться с помощью технологий захвата движений и компьютерной графики.

Такой формат шоу, как отмечают организаторы, позволит принять участие в телепроекте тем, кто боится выступлений или недоволен своей внешностью. Участники предстанут перед зрителями в образах мечты, которые придумают себе сами.

«Это шоу не только про технологии, это шоу с яркой социальной направленностью. Есть много людей с выдающимися вокальными данными, которые считают, что недостаточно хороши, чтобы выйти на сцену. „Альтер эго“ разрушает все страхи и комплексы», — заявил гендиректор «Пятницы!» Николай Картозия.

Он отметил, что за возможность выпуска американского шоу в России «боролись крупнейшие телеканалы и платформы». «Я горжусь, что Fox выбрали нас и доверили адаптацию формата нашей команде», — добавил Картозия.

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