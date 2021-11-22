«ВКонтакте» запускает сервис «VK Знакомства». Он может искать пару по музыкальному вкусу

В мобильном приложении «ВКонтакте» запустился сервис «VK Знакомства». Запущенное в 2019 году приложение Lovina перестанет существовать. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Новый сервис позволяет выражать симпатию другим пользователям платформы. Изначально признание анонимное — оно перестанет быть таковым, если получатель ответит на него взаимностью. Другая возможность видеть имена отправителей признаний — покупка платной подписки.