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Российские школьники установили абсолютный рекорд на олимпиаде по астрономии и астрофизике

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:48

Российские школьники установили абсолютный рекорд на 14-й Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике (IOAA2021). Об этом сообщается в телеграм-канале Минпросвещения «Большая перемена».

Мероприятие проходило с 14 по 21 ноября в колумбийском городе Богота в дистанционном формате. В нем приняли участие 48 стран и 62 команды (каждая страна могла привезти две команды — основную и гостевую).

«По результатам Олимпиады командой России был установлен своеобразный рекорд: суммарно было завоевано 8 золотых медалей и 2 серебряных, что обеспечило ей неофициальное первое место среди команд-участниц», — отмечается в телеграм-канале.

Абсолютным победителем стал Максим Пермяков из «Республиканского лицея для одаренных детей» республики Мордовия.

Золотые медали из основной команды получили Елисей Жданов, Илья Просяной, Данила Шкиндеров и Илья Беспятый. Серебряная медаль досталась Андрею Ажакину.

Из гостевой команды золото получили Екатерина Бобкова​, Алексей Живин, ​Виктория Красоткина, Максим Пермяков, а серебро — Максим Раменский.

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