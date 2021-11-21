Умерла историк литературы Мариэтта Чудакова

В возрасте 84 лет скончалась литературовед, доктор филологических наук и историк литературы Мариэтта Чудакова. Об этом в фейсбуке написала ее дочь Мария.

Чудакова умерла в реанимации ковидного госпиталя в Коммунарке. Свои соболезнования выразили журналистка и писательница Анна Старобринец, литературный критик Александр Архангельский и филолог Николай Подосокорский.

О госпитализации Мариэтты Чудаковой в Коммунарку ее дочь сообщила 19 ноября. «Мне подробно рассказали, как маму любит все отделение, как они непрерывно ею занимаются, используя все методы. От врачей до заведующих», — написала Мария. 20 ноября она заявила, что состояние ее матери крайне тяжелое.

Мариэтта Чудакова родилась в 1937 году. Она окончила филологический факультет МГУ, получила степень доктора филологических наук. С 1985 года Чудакова преподавала в Литературном институте имени Горького, а с 1988-го читала лекции в университетах Европы и США.

Чудакова изучала творчество советских авторов, таких как Евгений Замятин и Валентина Катаева. Она написала книги о творчестве писателей Юрия Олеши, Михаила Зощенко, Михаила Булгакова.