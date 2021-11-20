Умер основатель Subway Питер Бак

В 1965 году он дал в долг тысячу долларов на запуск киоска с сэндвичами сыну своего друга Фреду Де Люка. Баку тогда было 34 года, он работал физиком-ядерщиком. Де Люка на тот момент исполнилось 17 лет. Первое заведение носило имя Питера Бака: «Pete’s Super Submarines» (англ. — «Превосходные длинные сэндвичи Пита»).

Вскоре заведение было переименовано в Subway, превратилось в сеть, а к 2021 году количество открытых точек выросло до 40 тыс. Это больше, чем у McDonalds, пишет Forbes. В 2020 году выручка Subway составила 689 млн долларов.