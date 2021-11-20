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Умер основатель Subway Питер Бак

Денис Ламехов
Сегодня в 12:44

В возрасте 90 лет скончался сооснователь сети ресторанов быстрого обслуживания Subway Питер Бак. Об этом сообщает Forbes.

Причина смерти предпринимателя не сообщается. Издание оценивает состояние Бака в 1,7 млрд долларов.

В 1965 году он дал в долг тысячу долларов на запуск киоска с сэндвичами сыну своего друга Фреду Де Люка. Баку тогда было 34 года, он работал физиком-ядерщиком. Де Люка на тот момент исполнилось 17 лет. Первое заведение носило имя Питера Бака: «Pete’s Super Submarines» (англ. — «Превосходные длинные сэндвичи Пита»).

Вскоре заведение было переименовано в Subway, превратилось в сеть, а к 2021 году количество открытых точек выросло до 40 тыс. Это больше, чем у McDonalds, пишет Forbes. В 2020 году выручка Subway составила 689 млн долларов.

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