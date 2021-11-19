Мусульмане Москвы попросили открыть молельные комнаты в метро

Мусульмане Москвы попросили открыть комнаты для молитв в метро. Об этом рассказал главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что в столице живут около 3–3,5 млн мусульман. Они могут молиться в четырех мечетях (пятая работает в ограниченном формате при посольстве), а также в культурных центрах и молельных комнатах.

Последние существуют, например, в некоторых аэропортах и медицинских учреждениях. По мнению Аляутдинова, «мечетей, как и молельных помещений, вообще не хватает не то что для мигрантов, но и для коренных москвичей-мусульман».

«Мечети в столице не строятся, наверное, в связи с тем, что правительство Москвы прислушивается к мнению горожан, которых это напрягает. Возможно, люди не готовы видеть рядом со своим домом, например, толпу бородатых мужчин, а кого‑то, к сожалению, раздражает и сам вид мечети», — пояснил он.

Выход из положения Аляутдинов видит в организации культурных центров — в том числе в Новой Москве. Также мусульмане ведут переговоры об открытии молельных комнат: их верующие надеются увидеть в торговых центрах и в метро.

«Намаз — основа жизни мусульманина, это обязательное предписание, которое верующий должен выполнять строго пять раз в день вне зависимости от того, где он находится. <…> Поэтому молитва в общественных местах — это вынужденность, вызванная отсутствием в городе достаточного количества молельных помещений», — объяснил Аляутдинов.

Он подчеркнул, что «нельзя допустить, чтобы открытие молельных комнат способствовало распространению деструктивных взглядов и течений». «Молельные комнаты нужно открывать либо при наличии дежурных имамов, либо они должны быть очень маленькими — для пары человек, чтобы не было возможности присесть, провести какое‑то собрание», — сказал муфтий.

При этом Аляутдинов уверен, что увеличение числа таких пространств пошло бы на пользу городу. «Это повысит общую и духовную культуру приезжих. Мы уже фактически открыли для них границы, дальше мы должны помочь им адаптироваться. <…> Важно заботиться и о внутреннем мире граждан, создавать условия для созидания и духовного роста», — убежден он.