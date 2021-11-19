перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Минюст включил в реестр иноагентов две организации, созданные координаторами «Голоса»* 22:57
Зрители Netflix посмотрели более 100 млн часов российских фильмов 22:48
Noize MC выпустил первую часть нового альбома «Выход в город» — и показал клип на заглавный трек 22:31
Мусульмане Москвы попросили открыть молельные комнаты в метро 21:47
Science: первый заболевший коронавирусом — женщина, продававшая морепродукты на рынке в городе Ухань 21:10
Facebook тестирует функцию, которая позволит регулировать количество постов в ленте и их темы 21:01
Телеканал Russia Today потребовал 500 тыс. рублей от магазина, выпустившего мерч «Медузы»* 20:47
В российский прокат вышла «Медея» Александра Зельдовича. Что нужно знать о фильме 20:37
Новый альбом Адель, обещания Оксимирона и другие новости дня
20:00 дайджест
Terelya выпустили альбом «Так и должно быть». Он записан в коллаборации с Антоном Макаровым 19:45
В петербургском клубе «Морзе» выступит группа «Электрофорез» 18:43
Kavinsky выпустил первый за восемь лет трек «Renegade» 18:20
«Интерфакс»: полиция задержала предполагаемых участников еще одной съемки на фоне храма 18:14
Телеканал Arte покажет документальный фильм «Мужество» о протестах в Беларуси 17:58
Bleeping Computer/Twitter
Музыкальный плеер Winamp подготовил перезапуск приложения 17:37
Earl Sweatshirt выпустил клип на трек «2010» 17:07
Фанаты посмотрели тизер «Южного Парка» и принялись рисовать фан-арт с повзрослевшими героями 16:54
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 50% 16:42
Кадр из сериала «Люпен»
В Париже начались съемки третьей части сериала «Люпен» с Омаром Си 16:21
Противники QR-кодов ворвались в здание Роспотребнадзора в Волгограде 16:21
Отключить рекламу

Мусульмане Москвы попросили открыть молельные комнаты в метро

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:47

Мусульмане Москвы попросили открыть комнаты для молитв в метро. Об этом рассказал главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что в столице живут около 3–3,5 млн мусульман. Они могут молиться в четырех мечетях (пятая работает в ограниченном формате при посольстве), а также в культурных центрах и молельных комнатах.

Последние существуют, например, в некоторых аэропортах и медицинских учреждениях. По мнению Аляутдинова, «мечетей, как и молельных помещений, вообще не хватает не то что для мигрантов, но и для коренных москвичей-мусульман».

«Мечети в столице не строятся, наверное, в связи с тем, что правительство Москвы прислушивается к мнению горожан, которых это напрягает. Возможно, люди не готовы видеть рядом со своим домом, например, толпу бородатых мужчин, а кого‑то, к сожалению, раздражает и сам вид мечети», — пояснил он.

Выход из положения Аляутдинов видит в организации культурных центров — в том числе в Новой Москве. Также мусульмане ведут переговоры об открытии молельных комнат: их верующие надеются увидеть в торговых центрах и в метро.

«Намаз — основа жизни мусульманина, это обязательное предписание, которое верующий должен выполнять строго пять раз в день вне зависимости от того, где он находится. <…> Поэтому молитва в общественных местах — это вынужденность, вызванная отсутствием в городе достаточного количества молельных помещений», — объяснил Аляутдинов.

Он подчеркнул, что «нельзя допустить, чтобы открытие молельных комнат способствовало распространению деструктивных взглядов и течений». «Молельные комнаты нужно открывать либо при наличии дежурных имамов, либо они должны быть очень маленькими — для пары человек, чтобы не было возможности присесть, провести какое‑то собрание», — сказал муфтий.

При этом Аляутдинов уверен, что увеличение числа таких пространств пошло бы на пользу городу. «Это повысит общую и духовную культуру приезжих. Мы уже фактически открыли для них границы, дальше мы должны помочь им адаптироваться. <…> Важно заботиться и о внутреннем мире граждан, создавать условия для созидания и духовного роста», — убежден он.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
драма
Медея
Александр Зельдович не устает пытаться стать российским Стэнли Кубриком
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
драма
Последняя дуэль
Мэтт Деймон вызывает Адама Драйвера на поединок

Другие материалы по темам

Теги
РИА Новости
Правительство Москвы
Люди
Ильдар Аляутдинов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить