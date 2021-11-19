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Телеканал Russia Today потребовал 500 тыс. рублей от магазина, выпустившего мерч «Медузы»*

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:47

Телеканал Russia Today подал иск против московского магазина Feelosophy Store на 500 тыс. рублей. Медиакомпания требует компенсацию за использование товарного знака «иностранный агент». Об этом сообщила «Медуза»*.

В конце августа Feelosophy Store выпустил мерч в поддержку «Медузы»*. В дизайне неоново-желтых футболок магазин использовал надпись «иностранный агент». Однако права на это словосочетание с 2020 года принадлежат RT.

«Некоторые юристы описывают действия RT как политическую цензуру — и сомневаются, что товарный знак „иностранный агент“ был зарегистрирован строго по закону», — отметила «Медуза»*.

По мнению RT же, товарный знак нельзя использовать на какой‑либо продукции — это якобы причиняет «значительные финансовые убытки». В письме к Feelosophy Store компания перечислила перечень товаров, на которые недопустимо наносить надпись «иностранный агент».

«„На ливреи, плоты, плоттеры, перфокарты“ — на какие‑то вещи, где этого словосочетания и не может быть. Я это перечитываю, когда мне скучно и хочется повеселиться: RT большая корпорация, конечно, и они хотели нам показаться страшными — но вышло смешно», — рассказал основатель магазина Георгий Сарибекян.

Собственные футболки с надписью «иностранный агент» (а также «foreign agent») Russia Today выпустил в декабре 2018 года. В Feelosophy Store, по словам Сарибекяна, о продукции телеканала не знали.

«Мы, честно говоря, не мониторили. Не могло мне в голову прийти, что слова из законодательства можно зарегистрировать как товарный знак. Это как запретить печатать на футболках словосочетание „земельный участок“», — прокомментировал он.

Сарибекян отметил, что RT не обосновал сумму компенсации, а также потребовал выплаты в течение «семи дней с даты получения претензии» — это втрое меньше срока, установленного законом для досудебного урегулирования. По мнению бизнесмена, претензия — «политическая штука» и попытка сформировать монополию на постиронические шутки о репрессивном законодательстве.

*«Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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