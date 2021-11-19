В российский прокат вышла «Медея» Александра Зельдовича. Что нужно знать о фильме

18 ноября в российский прокат вышла «Медея» Александра Зельдовича — режиссера, известного тем, что раз в 10 лет он снимает фильмы на букву «М»: в 2000-м вышла его «Москва», а в 2010-м — «Мишень» (сценарий для обоих написал Владимир Сорокин). Исключением была лишь его дебютная лента «Закат», появившаяся в 1990-м.
Над сюжетом «Медеи» Зельдович впервые работал самостоятельно. В разговоре с «Радио Свобода»* режиссер заявил, что написал его на одном дыхании за 12 дней.
«Медея» — современная интерпретация древнегреческого мифа и античной трагедии Еврипида. Как и Медея из мифа, главная героиня отправляется со своим возлюбленным в чужие для нее земли. Но вместо Колхиды здесь Москва, вместо Коринфа — Израиль, а вместо Ясона — бизнесмен Алексей.
Повторяя судьбу своего античного прообраза, по дороге на Святую землю безымянная протагонистка убивает брата. А оказавшись в Израиле, ей приходится расстаться со своим спутником, который изменяет ей. Не в силах смириться с утратой, девушка решает отомстить и, опять же следуя сюжету мифа, жертвами становятся ее дети.
Важная особенность картины — эротизм. Пытаясь забыть о возлюбленном, героиня вступает в случайные связи — с французским художником, израильским пограничником и богачом с садистскими наклонностями. Многие критики отметили игру исполнительницы главной роли, чьи эмоции в кадре легко переходят от страсти до истерики, в которой проступает безумие.
Главную роль играет Тинатин Далакишвили, известная по роли Маши в картине «Звезда» Анны Меликян. В образе предпринимателя Алексея предстает Евгений Цыганов, который тоже снимался в фильме Меликян, но уже другом — «Русалка». По мнению кинокритика** Антона Долина, в «Медее» актер играет заматеревшую версию своего персонажа из «Русалки» — хозяина жизни.
Также в актерском составе — Евгений Харитонов, Тимур Бадалбейли и Антон Риваль. Небольшая роль досталась дирижеру Теодору Курентзису, который выступает в карикатурном амплуа шулера. Оркестр Курентзиса MusicAeterna исполнил саундтрек к картине, написанный композитором Алексеем Ретинским. Для последнего это дебют в кино. Еще одной важной составляющей ленты стала операторская работа Александра Ильховского, который в последние годы работает исключительно с Зельдовичем.
Мировая премьера «Медеи» прошла на 74-м кинофестивале в Локарно. Там она получила приз молодежного жюри с формулировкой: «За эффектную современную версию трагедии Еврипида, не искажающую ее поэтики. За эстетическую скрупулезность режиссуры, чистоту и отточенность изображения, суровую красоту пейзажей, которые соответствуют трагическому величию оригинального текста». В России фильм впервые показали в основном конкурсе «Кинотавра», где лену отметили наградой за лучшую музыку.
Билеты на один из сеансов «Медеи» можно купить на «Афише».
*«Радио свобода» внесена Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов.
**Антон Долин написал рецензию для «Медузы», которая тоже признана иноагентом (мы обязаны указывать это и в данном случае).