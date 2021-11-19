В российский прокат вышла «Медея» Александра Зельдовича. Что нужно знать о фильме

18 ноября в российский прокат вышла «Медея» Александра Зельдовича — режиссера, известного тем, что раз в 10 лет он снимает фильмы на букву «М»: в 2000-м вышла его «Москва», а в 2010-м — «Мишень» (сценарий для обоих написал Владимир Сорокин). Исключением была лишь его дебютная лента «Закат», появившаяся в 1990-м. Над сюжетом «Медеи» Зельдович впервые работал самостоятельно. В разговоре с «Радио Свобода»* режиссер заявил, что написал его на одном дыхании за 12 дней.

Александр Зельдович на премьере «Медеи» в Локарно © Rosdiana Ciaravolo/Getty Images

«Медея» — современная интерпретация древнегреческого мифа и античной трагедии Еврипида. Как и Медея из мифа, главная героиня отправляется со своим возлюбленным в чужие для нее земли. Но вместо Колхиды здесь Москва, вместо Коринфа — Израиль, а вместо Ясона — бизнесмен Алексей. Повторяя судьбу своего античного прообраза, по дороге на Святую землю безымянная протагонистка убивает брата. А оказавшись в Израиле, ей приходится расстаться со своим спутником, который изменяет ей. Не в силах смириться с утратой, девушка решает отомстить и, опять же следуя сюжету мифа, жертвами становятся ее дети. Важная особенность картины — эротизм. Пытаясь забыть о возлюбленном, героиня вступает в случайные связи — с французским художником, израильским пограничником и богачом с садистскими наклонностями. Многие критики отметили игру исполнительницы главной роли, чьи эмоции в кадре легко переходят от страсти до истерики, в которой проступает безумие.