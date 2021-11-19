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Terelya выпустила альбом «Так и должно быть». Он записан в коллаборации с Антоном Макаровым

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:45

Российская группа Terelya выпустила второй альбом инди-музыки под названием «Так должно и быть». В него вошли шесть песен, записанные в коллаборации с Антоном Макаровым, известным по проектам «Сансара» и «Дайте Танк (!)», рассказали «Афише Daily» представители артистки.

Пластинка была создана двумя музыкантами всего за пять ночей в качестве эксперимента. По мнению авторов, сотрудничество получилось столь удачным, что перевернуло всю музыкальную концепцию Terelya.

«Так должно и быть» включает в себя песни о странной и мимолетной любви со множеством литературных реверансов серебряному веку. Музыканты оценивают свою работу как «противоречивый, свежий, действительно пронзительный сборник».

«Очень интересный набор песен у нас в альбоме, все они новые, но парочка собрана из давних-давних стихотворений, одна — придумана за десять минут ночью в отеле в Ярославле, одна — случайно появилась из затянувшегося джема…» — рассказала солистка Анастасия Тереля.

Услышать новые песни Terelya в живом исполнении можно будет 24 ноября на концерте в Москве. Он пройдет в баре «Мумий Тролль». Билеты продаются на сайте «Афиши».

«Аттракционы, взрывная карамель, прыгать на батуте и хохотать — это „Луна-Парк“. Ватные облака, хрустальные звёздочки, пастельные разноцветные перинки. Когда ждёшь кого‑то в ночи и знаешь, что не дождёшься — это „Пора спать“. Море и неостановимая музыка в голове — „Оркестр“. Ехать куда‑то к закату в тачке с плюшевым кенгуру — „Мы никого не ждём“»
Анастасия Тереля
солистка группы Terelya
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