Terelya выпустила альбом «Так и должно быть». Он записан в коллаборации с Антоном Макаровым

Пластинка была создана двумя музыкантами всего за пять ночей в качестве эксперимента. По мнению авторов, сотрудничество получилось столь удачным, что перевернуло всю музыкальную концепцию Terelya.

Российская группа Terelya выпустила второй альбом инди-музыки под названием «Так должно и быть». В него вошли шесть песен, записанные в коллаборации с Антоном Макаровым , известным по проектам «Сансара» и «Дайте Танк (!)», рассказали « Афише Daily » представители артистки.

«Так должно и быть» включает в себя песни о странной и мимолетной любви со множеством литературных реверансов серебряному веку. Музыканты оценивают свою работу как «противоречивый, свежий, действительно пронзительный сборник».

«Очень интересный набор песен у нас в альбоме, все они новые, но парочка собрана из давних-давних стихотворений, одна — придумана за десять минут ночью в отеле в Ярославле, одна — случайно появилась из затянувшегося джема…» — рассказала солистка Анастасия Тереля.

Услышать новые песни Terelya в живом исполнении можно будет 24 ноября на концерте в Москве. Он пройдет в баре «Мумий Тролль». Билеты продаются на сайте «Афиши».