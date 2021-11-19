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Kavinsky выпустил первый за восемь лет трек «Renegade»

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:20

Французский диджей Kavinsky выпустил сингл «Renegade». Это первый релиз артиста с 2013 года.

Kavinsky работал над треком совместно с дуэтом Ксавье де Росне и Гаспара Оже из Justice в парижской студии Motorbass. В записи также принял участие Cautious Clay.

«Renegade» войдет в грядущий альбом диджея под названием «Reborn». Пластинка станет продолжением релиза 2013 года «OutRun».

Kavinsky получил популярность благодаря песне «Nightcall», которая была включена композитором Клиффом Мартинесом в саундтреки к фильмам «Драйв» и «Линкольн для адвоката».

Треки и клипы Венсана Пьера Клода Белорже (настоящее имя Kavinsky) рассказывают о молодом человеке, который погиб в 1986 году, потеряв управление над своим красным Ferrari Testarossa. Он восстал из мертвых 20 лет спустя, для того чтобы делать собственную электронную музыку.

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