Российские ученые изобрели робота для разгона митингов

Ученые Кабардино-Балкарского центра РАН зарегистрировали патент на гусеничного робота-«черепаху» для Росгвардии. Он будет вооружен электрошокером, светошумовыми гранатами, сеткометами и быстротвердеющей пеной, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Роспатент.

Робот сможет подавлять уличные беспорядки. По задумке ученых, его будут изготавливать в двух видах.

Первый — оперативный для поиска, преследования и задержания отдельных нарушителей. Такие роботы оснащены средствами видеонаблюдения, системой распознавания лиц и обездвиживания нарушителей. Они также могут развивать скорость до 50–60 километров в час.

«Для проведения задержания опознанных лиц или активных участников уличных беспорядков оперативные модули группами или поодиночке сближаются с объектом, посредством громкоговорящей связи предлагают ему прекратить противоправные действия и (или) оставаться на месте до подхода личного состава. При неподчинении и (или) попытке скрыться модуль настигает объект и накидывает на него ловчую сеть или накрывает его зарядом быстротвердеющей пены», — отмечается в описании.

Второй вариант — щитоносный для блокировки больших групп нарушителей и разделения «бесчинствующей толпы».