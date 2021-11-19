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Более половины студентов-айтишников хотели бы уехать из России

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:00

53% студентов, изучающих информационные технологии (ИТ), хотели бы уехать из России. Это показал опрос образовательной платформы GeekBrains, в котором приняли участие более 5000 обучающихся из разных российских городов. Результатами исследования поделился РБК.

25% хотели бы эмигрировать в США, 7% — в Великобританию, 6% — в Германию, 5% — в Канаду, 23% — в другие страны, 34% — затруднились назвать страну.

Самая популярная причина, по которой студенты-айтишники хотят переехать, — это более высокий уровень жизни за границей (35%). Желающие уехать также говорили, что хотели бы присоединиться к родственникам, друзьями и знакомым в другой стране — таких 19%. Еще 17% уверены, что на новом месте больше возможностей для карьерного роста.

Минцифры оценивает дефицит ИТ-кадров от 500 тыс. до 1 млн человек в год. По данным «Хабр Карьера», средняя зарплата айтишника в первом полугодии этого года выросла на 6,2%, до 120 тыс. рублей, если сравнивать со второй половиной 2020 года. В регионах она выросла на 13,7%, составив 100 тыс. рублей, в Москве прирост на 6,7% (160 тыс. рублей), в Петербурге — на 3,8% (135 тыс. рублей).

Руководитель Kaspersky Academy Денис Баринов отмечает, что у ИТ-специалистов больше возможностей по работе в европейских и американских компаниях. Глава службы студенческих программ «Яндекса» Марина Максимова рассказала, что молодые айтишники уже не в первый год едут в Москву и Петербург, а потом — в Кремниевую долину, но получается не у всех и не всегда.

«Молодой специалист идет за брендом работодателя, в известную компанию или за возможностью работать с какой‑то технологией. Многие хотят пожить в разных странах. Но мы знаем, что важную роль играют социальные связи и чувствовать себя комфортно за границей удается не всем», — подчеркнула директор по персоналу Softline в России, Восточной Европе и Центральной Азии Наталья Лиходиевская.

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