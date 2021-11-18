перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Gucci, Nike и другие бренды хотят попасть в метавселенную. Вот их планы 22:06
Умер основатель ресторана «Русский самовар» в Нью-Йорке Роман Каплан 21:58
В Кемерово блогеру запретили пользоваться соцсетями на два с половиной года из‑за ролика о 9 Мая 21:36
Джейсон Судейкис из «Теда Лассо» снялся в клипе Foo Fighters — и снова в роли тренера 20:58
Стинг ведет переговоры о продаже прав на свои песни за более чем 250 млн долларов 20:30
Главу Минкультуры Крыма задержали за взятку в размере 25 млн рублей 20:15
Запрет на оскорбление школьников, первый трейлер «Анны Болейн» и другие новости дня
20:09 дайджест
Дени Вильнев рассказал, что в продолжении «Дюны» появится новый антагонист — Фейда-Рауту Харконнен 19:18
У Кремля задержали двух итальянских продюсеров. Они представляли свой фильм о диктатуре 18:48
Вышел трейлер второго сезона «Эмили в Париже» 18:13
«Вы настоящий медиум?»: финальный трейлер «Аллеи кошмаров» Гильермо дель Торо 18:09
«Русские норм!»/YouTube
Ресторатор Борис Зарьков запустит в Москве сервис быстрой доставки еды ресторанного уровня 18:07
В музее «Гараж» пройдет курс лекций «Авангард и его отражения в авторском кино» 17:36
Китайская теннисистка обвинила известного в КНР политика в насилии и исчезла. Что об этом известно? 17:05
В Москве пройдет сильнейший мокрый снегопад за последние 73 года. Уже в эту субботу 16:56
ЕСПЧ запретил учителям оскорблять школьников. В том числе в России 16:47
Kajetan Sumila/Unsplash
В Москве пройдет серия вечеринок Boiler Room. Выступят Хаски, Boulevard Depo и Kedr Livanskiy 16:37
Смертельная авария и инверсия в финальном сезоне «Озарка» от Netflix 16:07
Умер актер Игорь Савочкин, известный по роли в «Ночном дозоре». Ему было 58 лет 16:06
Почти половина россиян считает, что мигранты «отнимают» работу у местных жителей 16:06
Отключить рекламу

В Кемерово блогеру запретили пользоваться соцсетями на два с половиной года из‑за ролика о 9 Мая

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:36

Кемеровский областной суд запретил блогеру Михаилу Алферову публиковать что‑либо в соцсетях в течение двух с половиной лет. К такому наказанию привел ролик о 9 Мая, в котором усмотрели реабилитацию нацизма. Об этом сообщил «ОВД-Инфо»*.

Мужчине запретили временно «заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования». В деле фигурировали, помимо реабилитации нацизма, еще и обвинения в оскорблении силовиков.

Дело по статье о реабилитации нацизма возбудили 15 июля 2020 года из‑за видео, опубликованного Алферовым. В нем блогер, по мнению следствия, оскорбительно высказался о Великой Отечественной войне и Дне Победы. «ОВД-Инфо»* отмечает, что в видео Алферов рассуждает о символах 9 Мая, которые размещают в том числе на бутылках с алкоголем.

В двух других видео мужчина, как посчитали следователи, оскорбил сотрудницу правоохранительных органов. Ей была оперуполномоченная Центра по противодействию экстремизму МВД Н.Евдокимова. Что именно блогер сказал о ней, издание не уточняет.

Михаил Алферов — ютьюб-блогер, взгляды которого «ОВД-Инфо»* описывает как оппозиционные. Он уже был арестован в сентябре 2020 года на 11 суток из‑за оскорблений в адрес полицейских. В 2019 году на него также открывали дело по статье об оскорблении судьи.

* «ОВД-Инфо» — правозащитный медиапроект, внесенный Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
драма
Последняя дуэль
Мэтт Деймон вызывает Адама Драйвера на поединок
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова

Другие материалы по темам

Теги
МВД
Минюст РФ
Люди
Михаил Алферов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить