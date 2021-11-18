В Кемерово блогеру запретили пользоваться соцсетями на два с половиной года из‑за ролика о 9 Мая

Кемеровский областной суд запретил блогеру Михаилу Алферову публиковать что‑либо в соцсетях в течение двух с половиной лет. К такому наказанию привел ролик о 9 Мая, в котором усмотрели реабилитацию нацизма. Об этом сообщил «ОВД-Инфо»*.

Мужчине запретили временно «заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования». В деле фигурировали, помимо реабилитации нацизма, еще и обвинения в оскорблении силовиков.

Дело по статье о реабилитации нацизма возбудили 15 июля 2020 года из‑за видео, опубликованного Алферовым. В нем блогер, по мнению следствия, оскорбительно высказался о Великой Отечественной войне и Дне Победы. «ОВД-Инфо»* отмечает, что в видео Алферов рассуждает о символах 9 Мая, которые размещают в том числе на бутылках с алкоголем.

В двух других видео мужчина, как посчитали следователи, оскорбил сотрудницу правоохранительных органов. Ей была оперуполномоченная Центра по противодействию экстремизму МВД Н.Евдокимова. Что именно блогер сказал о ней, издание не уточняет.

Михаил Алферов — ютьюб-блогер, взгляды которого «ОВД-Инфо»* описывает как оппозиционные. Он уже был арестован в сентябре 2020 года на 11 суток из‑за оскорблений в адрес полицейских. В 2019 году на него также открывали дело по статье об оскорблении судьи.

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