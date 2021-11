Стинг ведет переговоры о продаже прав на свои песни за более чем 250 млн долларов

Британский музыкант Стинг намерен продать права на свои песни одному из крупных музыкальных издательств. Он уже ведет переговоры о сделке, которую оценивают в более чем 250 млн долларов. Об этом сообщил Variety.

На права на творчество певца претендуют, по информации источников, Universal Music Publishing и Sony Music Publishing. Переговоры продолжаются уже в течение нескольких месяцев. Однако обе компании, а также представители Стинга отказываются комментировать сделку.

В продаваемом каталоге, как пишет издание, содержатся в том числе права на песни «Roxanne», «Every Breath You Take», «Message in a Bottle», «Every Little Thing She Does Is Magic» и «If You Love Someone Set Them Free».

Ранее Universal Music Publishing уже приобрела другой значимый каталог, в него входили права на все песни музыканта Боба Дилана. Официально стоимость сделки не объявлялась, однако предположительно она составляла от 300 до 400 млн долларов.

Стинг — 17-кратный лауреат премии «Грэмми», а также обладатель «Золотого глобуса» и «Эмми». Он стал известен в 1970-х годах как фронтмен группы The Police, а с 1984 года начал сольную карьеру. Стинг записал пять альбомов с The Police и еще четырнадцать как сольный исполнитель, продал около 100 млн копий пластинок и в 2003 году был включен в Зал славы рок-н-ролла