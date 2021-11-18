В Москве пройдет серия вечеринок Boiler Room. Выступят Хаски, Boulevard Depo и Kedr Livanskiy

Среди артистов, заявленных в лайнапе, — Хаски, Дельфин , Boulevard Depo, Shadowax, Kate NV и сама Яна Кедрина. Говоря о выбранных ею музыкантах, она сказала, что постаралась сочетать разные по духу звучания — от электроники до хип-хопа, панка и арт-попа.

В Москве с 28 ноября по 10 декабря пройдет серия событий от лондонской команды Boiler Room. Куратором выступлений выступит российская диджей и продюсер Kedr Livanskiy.

Как и на других ивентах Boiler Room, выступления будут транслироваться в прямом эфире. А чтобы оказаться непосредственно на танцполе, нужно предварительно оставить заявку.

Boiler Room возникла в 2010 году в виде андеграундных вечеринок в лондонской котельной — отсюда и название проекта. Вход на них был строго ограничен, зато велась трансляция в интернете. Как отмечает The Flow, сейчас Boiler Room — серьезный промоинструмент для независимых музыкантов.