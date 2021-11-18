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Twitter вводит более жесткие правила борьбы с фейк-ньюс. Как это будет выглядеть?

Денис Ламехов
Сегодня в 13:33

Twitter вводит новую маркировку постов с фейк-ньюс, а также ограничения на распространение такой информации. Пользователи столкнутся с ними в ближайшее время, пишет Associated Press.

Платформа уже сейчас помечает три типа недостоверных постов: отредактированные с целью обмана видео- и аудиозаписи, которые получают отметку «манипуляции с данными», ложная информация о выборах и их результатах, а также фейк-ньюс о пандемии. Однако до текущего момента соцсеть выделяла предупреждения о таких твитах фирменным синим цветом — и посты смешивались с общим оформлением интерфейса. Критики не раз заявляли, что Twitter проводит недостаточно жесткую политику в отношении таких публикаций — и ее эффект неоднозначен.

В попытке это исправить, сервис вводит новые обозначения — они тестировались с июля 2021 года. Теперь недостоверные посты получат красные и оранжевые отметки. Associated Press приводит пример твита из первой категории: «Вакцинация приводит к развитию аутизма». Это наиболее дезинформирующие сообщения, которые рискуют обратиться во вред в реальной жизни — их нельзя будет ретвитить или лайкать, на них невозможно будет ответить, Рядом с твитом появится надпись «вводит в заблуждение» (англ. — misleading) и красный восклицательный знак.

Посты с оранжевыми отметками получат обозначение «будьте в курсе» (англ. — stay informed). На них не распространятся ограничения, указанные выше, но, согласно статистике соцсети, их реже ретвитят и они собирают меньшее количество отметок «мне нравится». AP не приводит пример публикации, которая может попасть в эту категорию.

В обоих случаях Twitter предложит пользователям прочесть текст, который опровергает опубликованную фейковую новость. По данным платформы, пользователи кликают на цветные отметки на 17% чаще, чем на однотонные — и значит чаще читают опровержения, пишет Associated Press.

AP заявляет, что нововведение поможет обойти одну из главных проблем социальных сетей: удалять ли фейк-ньюс и теории заговора с площадок или оставлять посты доступными для чтения. «Это воспринимается как реально проделанная работа, но на деле никаких решений по контенту не принимается», — говорит исследовательница методов распространения недостоверной информации, профессор психологии Вандербильтского университета Лиза Фазио.

При этом информация о новых правилах оказалась противоречивой. Ранее соцсеть утверждала, что отчетливо выделенные цветом посты привлекали слишком большое внимание — их ретвитили и на них отвечали с большей охотой.

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