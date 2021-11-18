Twitter вводит более жесткие правила борьбы с фейк-ньюс. Как это будет выглядеть?

Twitter вводит новую маркировку постов с фейк-ньюс, а также ограничения на распространение такой информации. Пользователи столкнутся с ними в ближайшее время, пишет Associated Press.

Платформа уже сейчас помечает три типа недостоверных постов: отредактированные с целью обмана видео- и аудиозаписи, которые получают отметку «манипуляции с данными», ложная информация о выборах и их результатах, а также фейк-ньюс о пандемии. Однако до текущего момента соцсеть выделяла предупреждения о таких твитах фирменным синим цветом — и посты смешивались с общим оформлением интерфейса. Критики не раз заявляли, что Twitter проводит недостаточно жесткую политику в отношении таких публикаций — и ее эффект неоднозначен.

В попытке это исправить, сервис вводит новые обозначения — они тестировались с июля 2021 года. Теперь недостоверные посты получат красные и оранжевые отметки. Associated Press приводит пример твита из первой категории: «Вакцинация приводит к развитию аутизма». Это наиболее дезинформирующие сообщения, которые рискуют обратиться во вред в реальной жизни — их нельзя будет ретвитить или лайкать, на них невозможно будет ответить, Рядом с твитом появится надпись «вводит в заблуждение» (англ. — misleading) и красный восклицательный знак.