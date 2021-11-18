Штурмовавшего Капитолий «шамана» осудили на три с половиной года тюрьмы

Жителя Аризоны Джейкоба Чансли, ставшего известным во время штурма Капитолия в январе 2021 года под прозвищем «шаман», осудили на три года и пять месяцев тюрьмы. Об этом сообщил Reuters.

Чансли являлся участником конспирологического движения QAnon и стал одним из первых 30 человек, которые ворвались в Капитолий. Он признал свою вину и рассказал, что ожидал быть «осужденным на 20 лет одиночного заключения».

Однако суд назначил наказание более мягкое, чем то, которого хотела добиться сторона обвинения. Чансли просили оставить в тюрьме на четыре года и три месяца. Защита же настаивала на назначении того срока, который мужчина уже провел в заключении.

Чансли был обвинен в шести федеральных преступлениях, в том числе в препятствовании официальному разбирательству, а также участию в беспорядках 6 января, в ходе которых погибли пять человек.

Чансли — давний сторонник Дональда Трампа и теории заговора QAnon. Его изображение в головном уборе из медвежьей шкуры и рогов стало вирусным сразу после штурма Капитолия. В данный момент 34-летний мужчина отрекся и от движения QAnon, и от бывшего президента США.