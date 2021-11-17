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Лолита и Коста Лакоста выпустили совместный трек и клип «По-другому»

Виктория Шанина
Сегодня в 15:58

Российская эстрадная певица Лолита и молодой рэпер из команды Элджея Коста Лакоста выпустили фит «По-другому» и клип на него. Послушать песню можно на всех цифровых площадках.

Трек посвящен тяжелому разрыву. Драматичность истории дополняется стильным черно-белым видеорядом, вдохновленным классикой европейского кинематографа.

Режиссером клипа выступил Макс Шишкин. По его словам, ролик вдохновлен картиной «Персона» Ингмара Бергмана

«На следующий день [после просмотра фильма] я написал Лолите, что однажды сделаю клип для нее и буду отсылаться к этому фильму», — рассказывает Шишкин.

В итоге режиссер принял решение поменять в кадре двух артистов местами. Лолита как бы поет голосом Лакосты и наоборот.

«Это стало напоминать о раздвоении личности, о какой‑то форме любовного безумия. В нашем клипе есть и отсылки к Феллини, и что‑то от немецкого фешн-фотографа Хельмута Ньютона, и сюрреализм Бергмана», — заявил режиссер.

Лолита продолжила этот список: «Антониони, Бертолуччи, Пазолини. Это наша дань уважения итальянскому кинематографу. В 60–70-е режиссеры (в том числе и наши) не скрывались за бутафорией и громоздкими кадрами: вроде бы все просто, самое главное — магнетизм отношений».

«По-другому» — это не первая совместная работа Лолиты и Косты Лакосты. В июле дуэт представил трек и клип «Антиклимакс».

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