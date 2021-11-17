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Тиктокерша сделала временное тату на лице, но оно так и не исчезло

Виктория Шанина
Сегодня в 14:07

Тиктокерша из Великобритании по имени Джейми сделала временную татуировку на лице и не смогла от нее избавиться. На ее ролик в TikTok обратило внимание издание The Sun.

Девушка самостоятельно нанесла рисунок на щеки с помощью иглы и чернил. Она нарисовала веснушки, повторяющие форму созвездий, соответствующих знакам зодиака — ее и ее дочерей. Ролик, в котором Джейми делает татуировку, набрал более 856 тыс. просмотров.

Тиктокерша подчеркнула, что старалась прокалывать кожу не слишком глубоко и рассчитывала, что со временем изображение выцветет. Спустя неделю она записала новое видео, в котором заявила, что тату так и не сошло с кожи, — это видео посмотрели более 2 млн раз. По предположениям Джейми, рисунок останется на ее лице навсегда.

@jamiiee.2 If I don’t laugh I’ll cry 🥺✌️ #facetattoo #fail ♬ You Brussle sprout - Anneli

После того как ролик стал вирусным, в комментариях появилось много хейтеров. Пользователи критикуют девушку, называя ее татуировку глупым и ужасным поступком. Один из подписчиков предложил протирать рисунок свежим лимонным соком, но, по словам Джейми, этот способ тоже не помогает.

Ранее 19-летняя тиктокерша Эмили Кук рассказала о том, что не может избавиться от временной татуировки на груди, которую сделала во время концерта Stormzy. За 10 фунтов стерлингов (около 950 рублей) мастер нанес ей на тело надпись «I love Stormzy» («Я люблю Stormzy»).

Тату было сделано хной и, как отмечает девушка, должно было смыться за две недели. Однако изображение не сошло с груди Эмили даже спустя четыре месяца.

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