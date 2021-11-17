Тиктокерша сделала временное тату на лице, но оно так и не исчезло

Тиктокерша из Великобритании по имени Джейми сделала временную татуировку на лице и не смогла от нее избавиться. На ее ролик в TikTok обратило внимание издание The Sun.

Девушка самостоятельно нанесла рисунок на щеки с помощью иглы и чернил. Она нарисовала веснушки, повторяющие форму созвездий, соответствующих знакам зодиака — ее и ее дочерей. Ролик, в котором Джейми делает татуировку, набрал более 856 тыс. просмотров.

Тиктокерша подчеркнула, что старалась прокалывать кожу не слишком глубоко и рассчитывала, что со временем изображение выцветет. Спустя неделю она записала новое видео, в котором заявила, что тату так и не сошло с кожи, — это видео посмотрели более 2 млн раз. По предположениям Джейми, рисунок останется на ее лице навсегда.