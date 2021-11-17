Билл Найи озвучит сноски в 40 романах Терри Пратчетта о Плоском мире

Билл Найи примет участие в озвучивании полного собрания сочинений о Плоском мире Терри Пратчетта. Английскому актеру достанутся сноски во всех 40 книгах цикла, сообщает The Guardian.

Найи сказал, что для него большая честь воплотить в жизнь один из самых забавных, причудливых и любимых аспектов мира Пратчетта. «Это его личный комментарий к действию, небольшие кусочки информации или забавные моменты, — отметил актер. — Они очень похожи на голос великого человека, который комментирует действие».

Кроме Найи в проекте примут участие актеры Индира Варма («Игра престолов»), Шан Клиффорд («Дрянь»), Энди Серкис («Властелин Колец») и Питер Серафинович («Звездные войны»). В общей сложности рассказчикам нужно будет прочитать более 4 млн слов, проведя в студии 150 дней. Продолжительность аудиокниг составит 400 часов. Музыкальное сопровождение сочинил лауреат премии Британской академии кино и телевизионных искусств композитор Джеймс Ханниган.

Старт проекта по озвучанию 40 книг Пратчетта приурочен к 50-летию публикации его первого романа «Люди ковра». Выходить аудиоверсии произведений будут постепенно, в течение двух лет. В декабре выйдет роман «Санта-Хрякус», в апреле 2022-го — книги из цикла о ведьмах Плоского мира.

Терри Пратчетт скончался в марте 2015 года после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера. Жесткий диск, на котором хранились незаконченные книги писателя, был уничтожен в соответствии с его завещанием.