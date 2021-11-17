Автопортрет Фриды Кало ушел с молотка за рекордные 35 млн долларов

Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало под названием «Диего и я» продали на аукционе в Нью-Йорке за 34,9 млн долларов. Об этом в твиттере сообщил один из крупнейших аукционных домов мира Sotheby’s, который проводил торги.

По информации News.artnet, новым владельцем портрета стал коллекционер из Аргентины Эдуардо Ф.Костантини. Он выкупил картину за рекордную сумму среди работ латиноамериканских художников, выставляемых на торги.