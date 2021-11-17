Автопортрет Фриды Кало ушел с молотка за рекордные 35 млн долларов

Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало под названием «Диего и я» продали на аукционе в Нью-Йорке за 34,9 млн долларов. Об этом в твиттере сообщил один из крупнейших аукционных домов мира Sotheby’s, который проводил торги.
По информации News.artnet, новым владельцем портрета стал коллекционер из Аргентины Эдуардо Ф.Костантини. Он выкупил картину за рекордную сумму среди работ латиноамериканских художников, выставляемых на торги.
«Диего и я» была написана в июне 1949 года. Это последний портрет, законченный художницей при жизни. Фрида Кало скончалась в июле 1954-го от воспаления легких.
На автопортрете изображена художница с нарисованным на лбу ее мужем и коллегой Диего Риверой. На лбу Риверы в свою очередь красуется третий глаз. Размер картины составляет 30×22,4 сантиметра.
Ранее самой дорогой работой Фриды Кало была картина «Две обнаженные в лесу». Она была продана на торгах аукционного дома Christie’s за 8 млн долларов в 2016 году.