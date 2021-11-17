Decathlon приостановил продажи каноэ на севере Франции из‑за мигрантов

Магазин спортивного инвентаря Decathlon на севере Франции приостановил продажи каноэ, чтобы ограничить пересечение границы с Великобританией мигрантами. Беженцы начали массово покидать страну через пролив Ла-Манш, пишет The Guardian.

«Покупка каноэ больше не будет доступна в магазинах Decathlon в Кале и Гранд-Сенте, недалеко от Дюнкерка, учитывая текущий контекст», — заявили в пресс-службе компании.

По словам источника издания, пересечение Ла-Манша на лодках может поставить под угрозу жизнь людей. Каноэ можно будет по-прежнему купить в интернет-магазинах и других точках сети. Также ритейлер продолжит продавать оборудование для обеспечения безопасности, такое как спасательные жилеты и термокостюмы.

Компания Decathlon сделала объявление о прекращении продаж после того, как в ночь с 15 на 16 ноября сотни людей попытались пересечь пролив на лодке. Некоторые из них начали терпеть бедствие. В спасательных операциях участвовали семь катеров морской жандармерии и спасательной службы, были спасены 272 нелегальных мигранта.

Как отмечает The Guardian, 12 ноября без вести пропали три мигранта, которые пытались пересечь Ла-Манш. Два каноэ были найдены плывущими по течению у Кале.

13 ноября на небольших лодках в Великобританию прибыло 1185 человек. Это рекорд для текущего миграционного кризиса — предыдущий максимум, установленный ранее в этом месяце, составил 853 человека.