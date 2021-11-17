В возрасте 41 года скончалась телеведущая Кристина Асмаловская. Об этом в фейсбуке сообщила ее коллега Татьяна Черняева.

Причиной смерти стали последствия от COVID-19. Черняева уточнила, что Асмаловская не прививалась.

Кристина Асмаловская родилась в Москве 21 мая 1980 года. В 2006-м окончила Российский институт театрального искусства — ГИТИС (училась в мастерской Юрия Авшарова). Снималась в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Адьютанты любви».

Асмаловская — мастер спорта международного класса по спортивным бальным танцам, трехкратная чемпионка России среди профессионалов. В 2012 году участвовала в проекте «Танцы со звездами» в паре с Маратом Башаровым (они заняли третье место).

В последние годы Асмаловская была ведущей детской программы «АБВГДейка».