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В четырех российских городах пройдут читки пьес, написанных финалистами фабрики «Дисциплина»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:19

В ноябре в Новосибирске, Москве и Южно-Сахалинске пройдут читки пьес, созданных участниками драматургической лаборатории «Дисциплина». Чуть позже к списку городов присоединится Калининград, рассказали «Афише Daily» организаторы проекта.

Ноябрьские читки — это заключительный этап второго сезона фабрики нарративного театра «Дисциплина», в финал которого вышли семь пьес с захватывающим сюжетом. Их написали молодые драматурги под руководством писателя и сценариста Родиона Белецкого.

17 ноября команда «Чехов-центра» в Южно-Сахалинске прочтет зрителям три пьесы: «Мамочка» (Тоня Яблочкина из Москвы), «Аня в лифте» (Оксана Кушляева из Петербурга) и «Гугля» (Кристина Гортман из Новосибирска).

20 и 21 ноября в театре «Старый дом», команда которого в 2019 году придумала «Дисциплину», будет представлено четыре пьесы: «Гугля», «Мамочка», «Аня в лифте» и «Залипшие» (Игорь Витренко из Рязани).

22 ноября московский театр «Практика» проведет в Центре Гиляровского читки трех пьес: «Залипшие», «Горыныч покинул здание» (Олег Михайлов из Москвы) и «Я — бизон» (Светлана Лукьянова из Казани). В показах примут участие артисты театра «Июльансамбль», мастерской Виктора Рыжакова и группа «Залпом», а также студенты школы-студии МХАТ (мастерская Марины Брусникиной и Сергея Щедрина).

Читки пьес в Калининградском областном драматическом театре перенесли из‑за введенных в регионе антиковидных мер, но, когда их снимут, на сцене прочитают «Горыныч покинул здание», «Гугля» и «Тру крайм» (Сююмбике Давлет-Кильдеева из Москвы).

После каждой читки запланировано обсуждение пьесы с её автором, кураторами проекта и приглашенными критиками. Узнать побольше обо всех пьесах, написанных в рамках «Дисциплины», и их авторах можно на сайте проекта в разделе «Пьесы».

Всего на международный конкурс пришло 413 заявок из 50 городов 11 стран мира. С апреля по июнь драматурги еженедельно встречались с педагогом-куратором в Zoom. Затем каждый театр-участник проекта выбрал себе несколько названий из 14 написанных в рамках проекта пьес и провел стартовые читки.

«Дисциплину» придумали в 2019 году. В первом сезоне фабрики приняли участие 11 авторов. В течение нескольких месяцев они проходили обучение и под пристальным присмотром кураторов — театральных критиков Антона Хитрова и Оксаны Ефременко, драматурга Александра Молчанова и режиссера Андрея Прикотенко — создавали свои тексты.

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