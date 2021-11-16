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Семь суперкомпьютеров из России попали в топ-500 мирового рейтинга

Семён Гудошников
Сегодня в 9:56

В мировой рейтинг TOP 500, который обновляется два раза в год — в июне и ноябре — попали семь суперкомпьютеров из России. Это на четыре больше, чем в июньском списке.

Три новые машины — «Червоненкис» (19-е место), «Галушкин» (36-е) и «Ляпунов» (40-е) — построены «Яндексом», одна — Christofari Neo (43-е) — Сбером. Также в топе Christofari (61-е) от Сбера, Lomonosov-2 (241-е) от МГУ и Grom (294-е) от компании МТС.

Суперкомпьютеры «Яндекса» названы в честь советских и российских ученых, которые внесли вклад в теорию машинного обучения и компьютерные науки, пояснили «Афише Daily» в пресс-службе компании. «Ляпунов» введен в эксплуатацию в декабре 2020 года, а «Червоненкис» и «Галушкин» — в июне 2021-го.

По количеству суперкомпьютеров Россия поднялась с 11-го на девятое место. В лидерах Китай со 173 устройствами, США (149) и Япония (32). По суммарной производительности суперкомпьютеров Россия заняла 8-е место, по суммарной пиковой производительности — 9-е.

Самый мощный российский суперкомпьютер «Червоненкис» показал результат High Performance Linpack в 21,53 петафлопса. Для сравнения японская система Fugaku, которая лидирует в рейтинге второй год подряд, обладает производительностью в 442 петафлопс. Это, в свою очередь, в три раза превосходит возможности американского Summit, занявшего второе место (148,6 петафлопс).

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