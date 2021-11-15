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В Росстате сообщили о переписи более 100% россиян. И объяснили, как такое возможно

Семён Гудошников
Сегодня в 21:18

По предварительным подсчетам, на воскресенье число прошедших Всероссийскую перепись населения составило более 100%. Об этом заявил «Коммерсанту» замглавы Росстата Павел Смелов.

Он пояснил, что цифра складывается из оценки населения по данным предыдущей переписи, оперативной информации ряда ведомств и содержит много погрешностей, а потому ее не стоит пугаться.

Глава пресс-службы Росстата Игорь Ваган сказал, что значение получается из соотношения количества заполненных переписных листов к оценочной численности населения на начало августа 2021 года (оно составило 145,8 млн человек). Кроме того, некоторые граждане могут быть переписаны несколько раз — данные о них могут также передать родственники.

Руководитель ведомства Павел Смелов добавил РБК, что цифра в более 100% основана на информации из четырех источников — от переписчиков, из электронных переписных листов на портале госуслуг, бумажных анкет на режимных объектах (в тюрьмах, военных частях) и из административных данных в сравнении с оценочной численностью населения на начало августа.

«Пока это очень сырые данные, которые еще предстоит обработать. Например, дублирование переписных листов — явление, распространенное сплошь и рядом. Кто‑то переписался с переписчиком, потом передумал и еще через «Госуслуги» поучаствовал. Или крайне распространенное явление: родители переписывают давно съехавших от них взрослых детей, потому что «прописаны-то они все еще с ними», — пояснил он.

Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Сейчас Росстат приступает к ее второму этапу — обработке данных. Результаты переписи будут публиковаться в течение 2022 года.

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