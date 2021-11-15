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Вышел новый тизер «Лакричной пиццы» с Брэдли Купером и Беном Стиллером

Виктория Шанина
Сегодня в 18:57

На ютьюб-канале киностудии MGM вышел новый тизер «Лакричной пиццы» Пола Томаса Андерсона. Мировая премьера фильма в ограниченном прокате намечена на 26 ноября, а в широкий прокат он выйдет 25 декабря.

Действие происходит в долине Сан-Фернандо в 1970-х годах. Главный герой — старшеклассник, мечтающий стать артистом. На пути к славе ему встретится звездный продюсер Джон Питерс, успехом которому обязана Барбра Стрейзанд, и, конечно, первая любовь в лице одноклассницы Аланы.

Название отсылает к популярным в 1970-е годы музыкальным магазинам в Южной Калифорнии. А в Сан-Фернандо вырос режиссер картины Пол Томас Андерсон.

В картине снялись Купер Хоффман, Алана Хаим, Брэдли Купер, Шон Пенн, Бен Стиллер, Том Уэйтс и Бен Сафди. Продюсерами выступили Сара Мерфи («Anima» Андерсона), Адам Сомнер («Ford против Ferrari»), Джейсон Клот («Джокер»), Дэниел Лупи («Поймай меня, если сможешь») и другие.

Андерсон сам написал сценарий фильма — для режиссера он станет уже девятым. Музыку для картины сочинил гитарист Radiohead Джонни Гринвуд, он создавал саундтреки и к другим работам Андерсона, в том числе к «Нефти», «Мастеру» и «Призрачной нити».

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