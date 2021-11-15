Вышел новый тизер «Лакричной пиццы» с Брэдли Купером и Беном Стиллером

На ютьюб-канале киностудии MGM вышел новый тизер «Лакричной пиццы» Пола Томаса Андерсона. Мировая премьера фильма в ограниченном прокате намечена на 26 ноября, а в широкий прокат он выйдет 25 декабря.

Действие происходит в долине Сан-Фернандо в 1970-х годах. Главный герой — старшеклассник, мечтающий стать артистом. На пути к славе ему встретится звездный продюсер Джон Питерс, успехом которому обязана Барбра Стрейзанд, и, конечно, первая любовь в лице одноклассницы Аланы.