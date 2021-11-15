В России появились конфеты Raffaello с ароматом розы

Компания Ferrero выпустила лимитированную серию конфет с ароматом розы, которые уже появились в некоторых российских магазинах. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.

Кокосовая стружка и цельный миндаль в конфетах остались, ноту цветущей розы добавили в крем внутри вафельной оболочки. Raffaello с ароматом розы доступны в упаковках 150 и 230 грамм.

К выходу лимитированной серии бренд Rafaello запустил коллаборацию с «Ситимобил». Некоторые автомобили сервиса получили новый, романтичный дизайн с розовым салоном. Чтобы воспользоваться ими, нужно с 18 ноября по 4 декабря заказать машину класса «комфорт+» в пределах Третьего транспортного кольца. Не факт, что к вам приедет авто с новым дизайном, их количество в городе ограничено.