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В России появились конфеты Raffaello с ароматом розы

Семён Гудошников
Сегодня в 18:34

Компания Ferrero выпустила лимитированную серию конфет с ароматом розы, которые уже появились в некоторых российских магазинах. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.

Кокосовая стружка и цельный миндаль в конфетах остались, ноту цветущей розы добавили в крем внутри вафельной оболочки. Raffaello с ароматом розы доступны в упаковках 150 и 230 грамм.

К выходу лимитированной серии бренд Rafaello запустил коллаборацию с «Ситимобил». Некоторые автомобили сервиса получили новый, романтичный дизайн с розовым салоном. Чтобы воспользоваться ими, нужно с 18 ноября по 4 декабря заказать машину класса «комфорт+» в пределах Третьего транспортного кольца. Не факт, что к вам приедет авто с новым дизайном, их количество в городе ограничено.

© Пресс-материалы

Пассажиры «Ситимобил» смогут получить Raffaello с ароматом розы у водителя. Для этого нужно сделать селфи из розового салона и отметить аккаунты @raffaellorussia, @citymobiltaxi.

Микелле Ферреро создал конфеты Raffaello в 1989 году. Он назвал их в честь художника и архитектора Рафаэля Санти — одного из ярчайших представителей искусства эпохи Высокого Возрождения.

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