Джессика Лэнг и Диана Крюгер снимутся вместе с Лиамом Нисоном в нуаре «Марлоу»

Актрисы Джессика Лэнг («Американская история ужасов», «Фрэнсис», «Кинг-Конг») и Диана Крюгер («Троя», «Господин Никто») снимутся с Лиамом Нисоном («Список Шиндлера», «Заложница») в нуар-триллере «Марлоу». Об этом сообщил Deadline.

Сценарий картины написал Уилльям Монахан («Отступники») на основе романа Джона Банвилла «Блондинка с черными глазами» («The Black-Eyed Blonde»). Режиссером фильма выступает Нил Джордан, известный по лентам «Интервью с вампиром» и «Жестокая игра».

Съемки «Марлоу» уже начались в Ирландии и Испании. Фильм расскажет о частном детективе Филипе Марлоу, которого нанимают найти бывшего любовника богатой наследницы. Для этого ему предстоит оказаться в закулисье Голливуда.

Там Марлоу узнает о непростых отношениях амбициозной молодой заказчицы и ее матери — легендарной голливудской кинозвезды Дороти Кавендиш. Роли этих женщин как раз и исполнят Крюгер и Лэнг. Нисон же перевоплотится в детектива.

Также в картине снимутся Адевале Акиннуойе-Агбадже, Алан Камминг, Дэнни Хьюстон, Иэн Харт и Колм Мини. Продюсерами нуара выступят Алан Молони, Гэри Левинсон, Филип Ким, Патрик Хиблер, Марк Фазано и Билли Хайнс.