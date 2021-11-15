Омская торгово-промышленная палата отчитала газету за статьи о тех, кому удалось покинуть Омск

В редакцию омской газеты «Коммерческие вести» пришло письмо от местной торгово-промышленной палаты с критикой двух статей. В них рассказывается о девушках, которым удалось уехать из Омска.
В конце октября газета опубликовала два материала под общим заголовком «Две Кати Сычевы уехали из Омска и счастливы», что возмутило членов омской ТПП. По мнению палаты, «высказывания в статье подрывают формирование патриотического отношения к Малой Родине».
Также в организации заявили, что опубликованные тексты «направлены на поддержание и увеличение миграционной убыли населения из города Омск», а вместе с критикой администрации региона авторы и герои статей не предлагают решений.
В конце обращения торгово-промышленная палата «великодушно попросила» выпускать больше материалов, направленных «на поддержание авторитета руководства области и города».
Глава палаты Ольга Федулова в разговоре с «Подъемом» назвала письмо рекомендацией, а не вмешательством в редакционную политику. «Мы считаем, что в СМИ должно быть больше позитивных публикаций. <…> Данная статья не способствует доброму имиджу делового СМИ», — сказала она.
В «Коммерческих вестях» заявили, что реакция ТПП «заслуживает быть показанной читателям». «Мы не получаем каких‑то госзаказов. Мы сами решаем, что и как будет опубликовано», — ответили Федуловой в редакции газеты.