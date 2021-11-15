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На 6-й Уральской индустриальной биеннале пройдет вечер инклюзивных спектаклей

Виктория Шанина
Сегодня в 16:13

28 ноября 6-я Уральская индустриальная биеннале покажет инклюзивные спектакли «По пути» и «Дыхание». Это постановки, в которых принимают участие профессиональные танцовщики и актеры, а также молодые люди с аутизмом и другими особенностями ментального развития, рассказали «Афише Daily» организаторы мероприятия.

Вечер пройдет при поддержке Фонда содействия развитию балетного искусства Дианы Вишневой, в партнерстве с Фондом системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом» и проектом #ЗАживое при Президентском центре Б.Н.Ельцина.

«По пути»

Танцевальный перформанс «По пути» стал первой совместной работой фонда Дианы Вишневой, фонда «Антон тут рядом» и танцевального драматурга Алевтины Грунтовской. В нем приняли участие четверо студентов фонда «Антон тут рядом» — подростка с аутизмом — и четыре профессиональных танцовщика.

Работа исследует тему дома через обращение к оппозициям «мое — чужое», «лес — дом», «тут — там». Студенты вместе с танцовщиками на сцене знакомятся со сценическим пространством, с движениями своего тела. Своеобразной рамкой перформанса становится идея об абстрактном герое, который приземлился в неизвестное ему пространство. Участникам постановки предстоит выяснить, что это за место, кто оказался вокруг героя и кем является он сам.

«Дыхание»

В рамках междисциплинарной лаборатории «Дыхание» участники инклюзивного театрального проекта #ЗАживое исследовали процессы дыхания через движение, инструменты театра и музыки. Проект нацелен на создание экспериментальных художественных произведений, а также способствует включению в социальную жизнь нейроотличных взрослых. Результатом лаборатории стал одноименный пластический спектакль.

«Дыхание — процесс, объединяющий все живое. Дыхание — способ обратить внимание внутрь себя. Дыхание — зеркало переживаемых в моменте эмоций», — сообщается в пресс-релизе постановки.

Вечер инклюзивных спектаклей стартует 28 ноября в 18.30 на Малой сцене Екатеринбургского театра юного зрителя. Для входа необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке.

Зрители старше 18 лет должны предъявить на входе действующий QR-код, справку о медицинском отводе вместе с ПЦР или справку о вакцинации как минимум первым компонентом, а также документ, удостоверяющий личность.

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