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МОК разрешил использовать триколор в дизайне формы российской сборной на Олимпиаде в Пекине

Виктория Шанина
Сегодня в 14:57

Международный олимпийский комитет (МОК) согласовал форму российской сборной для участия в Олимпиаде 2022 года в Пекине. В дизайне одежды спортсменов разрешили использовать цвета триколора, пишет ТАСС со ссылкой на президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

«Традиционно были определенные сложности, была дискуссия, но по основным позициям, на которых мы настаивали, мы сумели убедить наших коллег. Концепция будет схожа с той, что мы имели в Токио: будет размещена эмблема ОКР, будут все цвета российского триколора», — сказал Поздняков.

Форму презентует бренд Zasport 10 декабря. Основатель компании Анастасия Задорина отметила, что при создании дизайна были учтены все требования МОК. «Коллекция согласована, и ее большая часть уже произведена», — заявила она.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

С 2020 года, согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), спортсмены из России не могут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Использование гимна и герба страны также запрещено.

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