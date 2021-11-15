В Башкирии запустили поезд в стиле «Гарри Поттера»

14 ноября в Башкортостане впервые состоялось экскурсионное путешествие на поезде «Хогвартс-экспресс» по маршруту Стерлитамак — Белое Озеро — Стерлитамак. Об этом сообщается на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Каждому пассажиру поезда выдали волшебную палочку, билет, письмо из Хогвартса и «чудодейственный ланч». Для полного погружения в мир Гарри Поттера на протяжении двух часов проходили развлекательные программы при участии аниматоров в образах Волан-де-Морта, Хагрида, Беллатрисы Лестрейндж и Добби.