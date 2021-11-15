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В Башкирии запустили поезд в стиле «Гарри Поттера»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:04

14 ноября в Башкортостане впервые состоялось экскурсионное путешествие на поезде «Хогвартс-экспресс» по маршруту Стерлитамак — Белое Озеро — Стерлитамак. Об этом сообщается на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Каждому пассажиру поезда выдали волшебную палочку, билет, письмо из Хогвартса и «чудодейственный ланч». Для полного погружения в мир Гарри Поттера на протяжении двух часов проходили развлекательные программы при участии аниматоров в образах Волан-де-Морта, Хагрида, Беллатрисы Лестрейндж и Добби.

© BPPC_Ufa/Instagram
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© BPPC_Ufa/Instagram
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© BPPC_Ufa/Instagram
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Организатором рейса «Хогвартс-экспресса» стал местный предприниматель Анатолий Самков. Он рассказал, что на 21 и 28 ноября почти все билеты раскуплены. По его словам, сказочное путешествие пользуется особой популярностью именно у взрослых.

«Мы арендуем два вагона на 128 мест. Внутри поезда организована программа, четыре пары персонажей из вселенной „Гарри Поттера“ сменяют друг друга. По дороге можно также наблюдать за красотами, мы проезжаем Шиханы. Рейсы — каждое воскресенье в ноябре: прошел 14-го и еще будет 21-го и 28-го, но мест практически уже нет. У нас, кстати, поехали очень много взрослых без детей. Мы строго пускаем детей от 4 лет, потому что у нас есть Волан-де-Морт, Хагрид с большой бородой — он реально огромный и ходит на ботинках со специальной платформой, дети могут испугаться, поэтому родители, у кого дети помладше, сами поехали без них. Первые пассажиры в восторге, у них к концу поездки уже даже не хватало эмоций».
Анатолий Самков

Предприниматель отметил, что не согласовывал с правообладателями использование образов.

«С правообладателями „Гарри Поттера“ не согласовывали, только с РЖД. „Гарри Поттер“ — это мейнстрим, он уже существует лет 20, это как Дед Мороз; на Деда Мороза же не требуется авторское право», — сказал он.

В декабре Самков планирует запустить новогодний «Полярный экспресс» с героями русских сказок.

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