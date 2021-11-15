Фильм «Вечные» стал лидером кинопроката в России и СНГ за прошедшие выходные

Блокбастер «Вечные» от Marvel стал лидером кинопроката за прошедшие выходные в России и СНГ. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com.

За период с 11 по 14 ноября кинолента Хлои Чжао собрала 218,6 млн рублей. «Вечные» рассказывают историю расы суперлюдей, которые были посланы Целестиалом Аришемом на Землю для уничтожения девиантов. В фильме снялись Ричард Мэдден, Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумайл Нанджиани, Джемма Чан, Кит Харингтон, Брайан Тайри Генри и Барри Кеган.

На второй строчке рейтинга оказался мультфильм «Кощей. Начало» со сборами 29,6 млн рублей. По сюжету анимационного фильма, в Дивноземское княжество пребывает монстр Белый призрак, который способен уничтожить весь мир. Остановить его может только молодой и сильный герой по имени Кощей.

На третьем месте — мультфильм «Неисправимый Рон» со сборами 23,3 млн рублей. Он рассказывает о мальчике Барни, который чувствует себя чужим среди сверстников из‑за того, что у него нет умного робота. Однажды ему дарят его на день рождения, но робот оказывается бракованным.

Четвертое место занял фильм Кэри Дзедзи Фукунаги «Не время умирать» (19,1 млн рублей), а пятое — мультфильм «Семейка Аддамс: Горящий тур» (16,3 млн рублей).