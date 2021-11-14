В Кейптауне умер писатель Уилбур Смит

В Кейптауне в возрасте 88 лет скончался южноафриканский писатель Уилбур Смит. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Мужчина умер в своем доме в окружении близких. Отмечается, что последние часы он провел, читая и работая.

Уилбур Смит родился 9 января 1933 года. Его назвали в честь Уилбура Райта, старшего из братьев Райт, которые считаются создателями первого в мире управляемого самолета с двигателем внутреннего сгорания.

Успех писателю принес его дебютный роман «Когда пируют львы» о братьях Шоне и Гаррике и их потомках, чьи приключения раскрываются на протяжении 8 книг.

Смит также написал сценарий для десяти фильмов, а его первые четыре романа были запрещены в ЮАР за предвзятость, непристойность и расизм. Позже по всему миру было продано более 140 млн экземпляров его книг. Все они были переведены на более чем тридцать языков.