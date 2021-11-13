перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России за сутки от ковида умерли 1241 человек – это новый антирекорд 11:36
Sotheby’s продаст две картины Бэнкси за криптовалюту 11:21
Мэра Петрозаводска сбила машина, когда он перебегал дорогу. Он написал об этом стих 10:40
Бизнесмен, побывавший в космосе на корабле Безоса, погиб при крушении самолета 10:03
britneyspears/Instagram
Суд окончательно освободил Бритни Спирс от опеки отца 8:43
Деймон Албарн выпустил альбом об Исландии — «The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows» 2:58
Леди Гага опубликовала короткометражный фильм «Сила доброты» 2:02
Владимир Путин заявил, что государство должно защищать аватары россиян в метавселенной 1:16
В Беларуси признали экстремистским информагентство «БелаПАН» 0:47
disneyplus/Instagram
Marvel анонсировала мультсериал «Человек-паук: Первый год» 0:08
Основателя «Российской ЛГБТ-сети»* Игоря Кочеткова** внесли в реестр СМИ-иноагентов 0:01
Елка представила новый альбом «Без обид». В нем 11 песен, которые «в какой‑то момент спасли» певицу Вчера в 23:19
Вышел первый тизер-трейлер «Лунного рыцаря». В главной роли Оскар Айзек Вчера в 22:27
Disney+ продлил мультсериал «Что, если…?» на второй сезон Вчера в 21:58
Disney+ показал трейлер мульсериала «Бэймакс!» о роботе, помогающем заботиться о здоровье Вчера в 21:50
В мире скоро появятся новые лекарства от COVID-19. Кто их производит и как они работают? Вчера в 21:27
Основателя Gulagu.net объявили в розыск, Оксимирон выпустил альбом и другие новости дня
Вчера в 20:52 дайджест
Аврил Лавин выпустила первый сольный сингл за два года Вчера в 20:31
Томас Мраз и Ккоме опубликовали танцевальный макси-сингл из двух композиций Вчера в 20:20
В «Башмет-центре» состоится музыкальная мистерия «Дом Устинова» Вчера в 19:39
Отключить рекламу

Sotheby’s продаст две картины Бэнкси за криптовалюту

Виктория Шанина
Сегодня в 11:21

Один из крупнейших аукционных домов Sotheby’s выставит на продажу картины Бэнкси «Любовь витает в воздухе» («Love Is In The Air») и «Охотники за тележками» («Trolley Hunters»). Ставки на покупку работ будут приниматься в криптовалюте Ethereum, сообщается на сайте организации.

Торги состоятся 18 ноября и будут транслироваться на сайте Sotheby’s и на канале компании в Discord. Принимать заявки в режиме реального времени будет аукционист Оливер Баркер.

© Butterfly Art News/Flikr
1 из 2
© Trux Photo/Flickr
2 из 2

«Sotheby’s стал первым аукционным домом, который будет использовать криптовалюту как стандартную валюту для торгов физическими произведениями искусства в режиме реального времени во время живых торгов», — заявили представители аукционного дома.

На картине «Любовь витает в воздухе» изображен участник израильско-палестинского конфликта, бросающий букет цветов вместо коктейля Молотова. По подсчетам экспертов Sotheby’s, ожидаемая цена от продажи работы составляет 4-6 млн долларов.

На граффити «Охотники за тележками» запечатлены первобытные люди, которые с копьями охотятся за тележками из супермаркета. Эксперты оценили выручку от продажи картины в 5-7 млн долларов.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
мультфильм
Кощей. Начало
Анимационная деконструкция образа знаменитого русского злодея
мюзикл
Шахматы
триллер
Ряд 19
Светлана Иванова летит проклятым авиарейсом
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить