Sotheby’s продаст две картины Бэнкси за криптовалюту

Один из крупнейших аукционных домов Sotheby’s выставит на продажу картины Бэнкси «Любовь витает в воздухе» («Love Is In The Air») и «Охотники за тележками» («Trolley Hunters»). Ставки на покупку работ будут приниматься в криптовалюте Ethereum, сообщается на сайте организации.
Торги состоятся 18 ноября и будут транслироваться на сайте Sotheby’s и на канале компании в Discord. Принимать заявки в режиме реального времени будет аукционист Оливер Баркер.
«Sotheby’s стал первым аукционным домом, который будет использовать криптовалюту как стандартную валюту для торгов физическими произведениями искусства в режиме реального времени во время живых торгов», — заявили представители аукционного дома.
На картине «Любовь витает в воздухе» изображен участник израильско-палестинского конфликта, бросающий букет цветов вместо коктейля Молотова. По подсчетам экспертов Sotheby’s, ожидаемая цена от продажи работы составляет 4-6 млн долларов.
На граффити «Охотники за тележками» запечатлены первобытные люди, которые с копьями охотятся за тележками из супермаркета. Эксперты оценили выручку от продажи картины в 5-7 млн долларов.