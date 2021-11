Sotheby’s продаст две картины Бэнкси за криптовалюту

Один из крупнейших аукционных домов Sotheby’s выставит на продажу картины Бэнкси «Любовь витает в воздухе» («Love Is In The Air») и «Охотники за тележками» («Trolley Hunters»). Ставки на покупку работ будут приниматься в криптовалюте Ethereum, сообщается на сайте организации.

Торги состоятся 18 ноября и будут транслироваться на сайте Sotheby’s и на канале компании в Discord. Принимать заявки в режиме реального времени будет аукционист Оливер Баркер.