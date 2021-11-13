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Мэра Петрозаводска сбила машина, когда он перебегал дорогу. Он написал об этом стих

Виктория Шанина
Сегодня в 10:40

Мэра Петрозаводска Владимира Любарского сбила машина. Об этом он сам сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Любарский репостнул публикацию МЧС по Карелии, в котором сообщается о ДТП. Ведомство заявило, что 12 ноября в 19.34 по местному времени произошел «наезд на пешехода».

«Друзья, этим пешеходом оказался сити-мэр. Нахожусь в палате наблюдения БСМП. Кажется, отделаться ушибами не удалось — заработал перелом. Жду операции. Не переживайте. Я в надёжных руках», — написал глава Петрозаводска.

Информагентство РИА «Новости» опубликовал видео с момента происшествия. Мэр перебегал дорогу с налобным фонариком.

После операции Владимир Любарский опубликовал фото гипса и написал стихотворение об инциденте.

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