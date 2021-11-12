Мэрия Москвы планирует впервые закупить электромобили. Их будут использовать ЦОДД и Мосгортранс

Столичные власти намерены предположительно в 2022 году впервые закупить электромобили. Департамент транспорта Москвы планирует приобрести 200 машин. Об этом сообщили «Ведомости».

170 электрокаров будут использоваться Центром организации дорожного движения (ЦОДД), оставшиеся 30 передадут Мосгортрансу. Ранее ведомства не использовали экологичный легковой транспорт: город закупал только электробусы у российских автоконцернов.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы перевести большую часть автомобилей, которые работают в транспортном комплексе, на электрические», — заявил представитель Дептранса, подчернув, что к этому ведомство подталкивает зеленая повестка.

Московские власти, как отмечает издание, могут использовать электрокары в качестве парконов — автомобилей, фиксирующих нарушения правил парковки.

Какие именно машины будут закуплены, пока неясно. В 2020 году Дептранс уже успешно тестировал модель Renault Zoe. Однако власти могут остановить свой выбор и на других вариантах — Volkswagen ID.3 или Hyndai Ioniq 5. Российских аналогов этих автомобилей не существует.

«Наша принципиальная позиция — максимально возможная локализация в РФ, соответствующая законодательству, поэтому сейчас все зависит от производителей», — отметили в Дептрансе. Там рассчитывают на организацию досборки машин в дилерских центрах в России.