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В Южном порту построят 20 небоскребов, 2 музея и крытые авеню. Это проект японцев из Nikken Sekkei

Семён Гудошников
Сегодня в 13:29

Японское архитектурное бюро Nikken Sekkei победило в конкурсе на лучший проект застройки Южного порта. Об этом говорится на сайте Москомархитектуры.

Nikken Sekkei предложило построить на участке в 43,7 гектара 1,5 млн квадратных метров недвижимости. Жилая застройка составит 1 млн квадратов, нежилая (включая детсады, школы и клинику) — 415 тыс.

Возвести собираются 20 небоскребов, 2 центра искусств, парящий ресторан, крытые авеню, стеклянный атриум, паромные и яхтенные причалы. А еще в Южном порту планируют обустроить центральную плазу, эспланаду, спортивный и общественные парки.

© Москомархитектура
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© Москомархитектура
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© Москомархитектура
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Вдоль реки должны появиться 16 жилых башен (высотой от 90 до 200 метров), 4 башни апарт-отеля и 350-метровый офисный небоскреб. Первые этажи и стилобаты зданий займет в основном торговля и социальные учреждения. В основании офисного небоскреба запланирован транспортно-пересадочный узел с доступом к остановкам наземного транспорта, такси, велосипедным маршрутам, паромному причалу и канатной дороге.

Вдоль квартала обустроят набережную, на которой сконцентрируется торговля, образовательная и творческая активность. Культурно-музейная зона объединит театр и центр современного искусства, между которыми проложат улицу сакуры. Она пройдет вдоль реки, плавучей сцены и еще одного центра искусств.

По словам главного архитектора города Сергея Кузнецова, выбор победителей был сложным; после первого этапа трое финалистов, получив комментарии жюри, еще месяц работали над проектами. В концепции Nikken Sekkei эксперты выделили архитектурную выразительность, внимание к деталям благоустройства и учет основных принципов развития знаковой территории.

В первом этапе конкурса на застройку Южного порта участвовали 5 архитектурных бюро из разных стран мира. Во второй прошли 3 из них: японское бюро Nikken Sekkei и два британских — PLP Architecture и Zaha Hadid Architects.

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